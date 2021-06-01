4 тренда на сегодня: ничья Польши и России + Армения не проиграет. Средний кэф – 2.90!
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Сегодня пройдет несколько товарищеских матчей сборных. Мы собрали главные тренды к этим играм!
🚀 Кэфы от 1.76 до 3.60!
Хорватия – Армения
⏰ 19:00
Ставка: Х2 (да) за 3.60
- Сборная Армении не проигрывает 8 матчей подряд.
Словакия – Болгария
⏰ 19:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.76
- У Болгарии эта ставка заходила в 3-х из 4-х последних матчей.
Северная Македония – Словения
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (1,5) за 2.70
- Ставка заходила в трех из 4-х последних матчей сборной Словении.
Польша – Россия
⏰ 22:00
Ставка: Ничья за 3.55
- Ставка заходила в двух последних личных встречах между командами.
🔥 Средний кэф – 2.90!
Зайдут тренды? Напишите в комментариях!
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