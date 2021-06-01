Betting Insider

4 тренда на сегодня: ничья Польши и России + Армения не проиграет. Средний кэф – 2.90!

автор Сергей Рябкин

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Сегодня пройдет несколько товарищеских матчей сборных. Мы собрали главные тренды к этим играм!

🚀 Кэфы от 1.76 до 3.60!

Хорватия – Армения

⏰ 19:00

Ставка: Х2 (да) за 3.60

  • Сборная Армении не проигрывает 8 матчей подряд.

Словакия – Болгария

⏰ 19:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.76

  • У Болгарии эта ставка заходила в 3-х из 4-х последних матчей.

Северная Македония – Словения

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (1,5) за 2.70

  • Ставка заходила в трех из 4-х последних матчей сборной Словении.

Польша – Россия

22:00

Ставка: Ничья за 3.55

  • Ставка заходила в двух последних личных встречах между командами.

🔥 Средний кэф – 2.90!

Зайдут тренды? Напишите в комментариях!

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