Кто возьмет верх в чемпионской гонке в Испании? Ставим на экспресс из трех матчей субботы с коэффициентом 4.88.

8 мая 2021 19:30

Необходимо четко понимать – командам играть друг с другом в финале Лиги чемпионов через 3 недели. Никто свои козыри пока что доставать не будет. По большому счету, для обеих команд сейчас главное глобально не провалиться. То есть не проиграть условно 0:3 или 0:4.

«Челси» – это самая «низовая» команда АПЛ, и, скорее всего, именно лондонцы будут диктовать свои условия в субботу. По той простой причине, что им больше нужны очки. В таком случае предлагаю заиграть ставку ТМ (2,5) в надежде, что план Тухеля снова сработает.

8 мая 2021 19:30

Гончаренко возвращается на «ВЭБ-Арену». Уже в качестве тренера «Краснодара». Не думаю, что нас ждет красивая история про то, как обиженный тренер отомстил бывшему клубу. Все победы команды Олича были над явными андердогами. Как только начались матчи с командами из верхней части таблицы – результаты ухудшились.

Сложно представить, что ЦСКА забьет три гола «Краснодару». Даже два мяча «армейцам» будет сложно организовать. Чтобы подстраховаться – рекомендую взять ставку ИТ1М (2) за довольно приятные 1.56. Для экспресса самое то.

8 мая 2021 17:15

«Барса» может отыграть 10 очков отставания от 1-го места и выиграть чемпионат Испании. Чтобы приблизить это историческое событие, каталонцам нужно сделать одну простую вещь – выйти и обыграть «Атлетико». «Атлетико», который по xPTS (ожидаемым очкам) вообще должен идти на 6-м месте.

Думаю, что сегодня сказка для команды Диего Симеоне закончится. Это последний день, когда она находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Мой прогноз – победа «Барселоны».

Итоговый экспресс на игры АПЛ, РПЛ и Ла Лиги

«Манчестер Сити» – «Челси»: ТМ (2,5) с коэффициентом 1.72;

ЦСКА – «Краснодар»: ИТ1М (2) с коэффициентом 1.56;

«Барселона» – «Атлетико»: П1 с коэффициентом 1.82.

Общий кэф – 4.88!

Статистика экспрессов Александра Москвина

Всего поставлено: 16.

Сыграли: 3.

Проиграли: 13.

Средний кэф: 4.32.

Последние 5 экспрессов: 7.04 (-), 4.19 (-), 6.95, (-), 6.18 (-), 3.45 (-), 4.59 (-).

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