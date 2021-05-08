Betting Insider

5 трендов на субботу: ИТБ «Барсы» и ОЗ в Серии А. Средний кэф – 1.89!

автор Алексей Шабалдин

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Сегодня пройдут одни из решающих матчей сезона. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним тренды!

«Барселона» — «Атлетико»

⏰ 17:15

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 1.81

  • В трех последних домашних матчах «Барселоны» против «Атлетико» – хозяева забивали минимум два гола.

ЦСКА — «Краснодар»

19:30

Ставка: Обе забьют (нет) за 2.62

  • В трех последних выездных играх «Краснодара» забивала только одна команда.

«Манчестер Сити» — «Челси»

⏰ 19:30

Ставка: ИТМ1 (1,5) за 1.68

  •  В 23 из 24 последних матчей «Челси» пропускал максимум один гол за игру.

«Бавария» — «Боруссия» М

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.78

  • Ставка проходила в 4-х последних очных встречах между командами.

«Фиорентина» — «Лацио»

⏰ 21:45

Ставка: Обе забьют (да) за 1.57

  • У «Фиорентины» эта ставка заходит 10 матчей подряд.

Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Wasso
70.3% WR1.77% ROI
Из всего этого, согласен только с матчами Боруссии и Лацио
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