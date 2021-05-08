5 трендов на субботу: ИТБ «Барсы» и ОЗ в Серии А. Средний кэф – 1.89!
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Сегодня пройдут одни из решающих матчей сезона. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним тренды!
«Барселона» — «Атлетико»
⏰ 17:15
- В трех последних домашних матчах «Барселоны» против «Атлетико» – хозяева забивали минимум два гола.
ЦСКА — «Краснодар»
⏰ 19:30
Ставка: Обе забьют (нет) за 2.62
- В трех последних выездных играх «Краснодара» забивала только одна команда.
«Манчестер Сити» — «Челси»
⏰ 19:30
- В 23 из 24 последних матчей «Челси» пропускал максимум один гол за игру.
«Бавария» — «Боруссия» М
⏰ 19:30
- Ставка проходила в 4-х последних очных встречах между командами.
«Фиорентина» — «Лацио»
⏰ 21:45
Ставка: Обе забьют (да) за 1.57
- У «Фиорентины» эта ставка заходит 10 матчей подряд.
Средний кэф – 2.04!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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