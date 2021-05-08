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Сегодня пройдут одни из решающих матчей сезона. Мы выбрали главные события дня и собрали к ним тренды!

⏰ 17:15

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 1.81

В трех последних домашних матчах «Барселоны» против «Атлетико» – хозяева забивали минимум два гола.

⏰ 19:30

Ставка: Обе забьют (нет) за 2.62

В трех последних выездных играх «Краснодара» забивала только одна команда.

⏰ 19:30

Ставка: ИТМ1 (1,5) за 1.68

В 23 из 24 последних матчей «Челси» пропускал максимум один гол за игру.

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.78

Ставка проходила в 4-х последних очных встречах между командами.

⏰ 21:45

Ставка: Обе забьют (да) за 1.57

У «Фиорентины» эта ставка заходит 10 матчей подряд.

Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!