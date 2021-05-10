Betting Insider

«Спартаку» нужна минимум ничья для выхода в зону ЛЧ. Экспресс на РПЛ, АПЛ и Ла Лигу с кэфом 7.90!

автор Юрий Еремичев

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Сегодня состоятся заключительные матчи туров европейских чемпионатов. 

У «Спартака» есть отличный шанс вернуться на второе место: для этого нужно обыграть у себя дома «Химки». В АПЛ может определиться последняя команда, которая вылетит в Чемпионшип, а в Ла Лиге состоится матч двух середняков. 

Мы собрали самые популярные прогнозы наших пользователей на сегодняшние матчи и составили из них экспресс!

Общий кэф – 7.90

Вчерашний экспресс от каппера зашел! Зайдет ли сегодняшний от наших пользователей?

Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!

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