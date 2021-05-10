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Сегодня состоятся заключительные матчи туров европейских чемпионатов.

У «Спартака» есть отличный шанс вернуться на второе место: для этого нужно обыграть у себя дома «Химки». В АПЛ может определиться последняя команда, которая вылетит в Чемпионшип, а в Ла Лиге состоится матч двух середняков.

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Общий кэф – 7.90

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