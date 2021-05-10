«Спартаку» нужна минимум ничья для выхода в зону ЛЧ. Экспресс на РПЛ, АПЛ и Ла Лигу с кэфом 7.90!
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Сегодня состоятся заключительные матчи туров европейских чемпионатов.
У «Спартака» есть отличный шанс вернуться на второе место: для этого нужно обыграть у себя дома «Химки». В АПЛ может определиться последняя команда, которая вылетит в Чемпионшип, а в Ла Лиге состоится матч двух середняков.
Мы собрали самые популярные прогнозы наших пользователей на сегодняшние матчи и составили из них экспресс!
Общий кэф – 7.90
- (19:00) «Спартак» – «Химки»: П1 за 1.33.
- (22:00) «Фулхэм» – «Бернли»: П2 за 3.32.
- (22:00) «Бетис» – «Гранада»: П1 за 1.79.
Вчерашний экспресс от каппера зашел! Зайдет ли сегодняшний от наших пользователей?
Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!
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