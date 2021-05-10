4 тренда на сегодня: ТМ в Португалии + ничья в Ла Лиге. Кэфы от 2.45 до 3.66!
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Сегодня пройдет по одному матчу в АПЛ и Ла Лиге. По два матча запланировано в Чемпионате Португалии и РПЛ.
Мы собрали актуальные тренды к главным событиям дня!
🤑 Кэфы от 2.45 до 3.66!
«Спартак» – «Химки»
⏰ 19:00
- В последних трех матчах против «Химок», «Спартак» побеждал и забивал минимум три гола за игру.
«Фулхэм» – «Бернли»
⏰ 22:00
Ставка: П2 за 3.25
- «Фулхэм» проиграл 4 матча подряд у себя дома.
«Бетис» – «Гранада»
⏰ 22:00
Ставка: Ничья за 3.66
- У «Бетиса» 6 ничьих подряд в чемпионате.
«Порту» — «Фаренсе»
⏰ 22:15
Ставка: П1 + ТМ (2,5) за 3.29
- «Порту» выиграл 5 последних матчей против «Фаренсе». ТМ (2,5) заходит у «Фаренсе» в 6-ти матчах подряд.
Средний кэф – 3.16!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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