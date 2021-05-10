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Сегодня пройдет по одному матчу в АПЛ и Ла Лиге. По два матча запланировано в Чемпионате Португалии и РПЛ.

Мы собрали актуальные тренды к главным событиям дня!

🤑 Кэфы от 2.45 до 3.66!

⏰ 19:00

Ставка: ИТБ1 (2,5) за 2.45

В последних трех матчах против «Химок», «Спартак» побеждал и забивал минимум три гола за игру.

⏰ 22:00

Ставка: П2 за 3.25

«Фулхэм» проиграл 4 матча подряд у себя дома.

⏰ 22:00

Ставка: Ничья за 3.66

У «Бетиса» 6 ничьих подряд в чемпионате.

⏰ 22:15

Ставка: П1 + ТМ (2,5) за 3.29

«Порту» выиграл 5 последних матчей против «Фаренсе». ТМ (2,5) заходит у «Фаренсе» в 6-ти матчах подряд.

Средний кэф – 3.16!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!