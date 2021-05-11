«МЮ» может выиграть 4-й матч подряд! Экспресс на вторник с кэфом 4.14
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Этим вечером стартуют 36 туры трех европейских топ-чемпионатов. В АПЛ чемпионская гонка может закончится уже сегодня, в то время как в Ла Лиге она в самом разгаре!
Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!
🔥 Общий кэф – 4.14!
- (20:00) «МЮ» – «Лестер»: П1 за 2.59.
- (21:45) «Наполи» – «Удинезе»: П1 за 1.30.
- (23:00) «Леванте» – «Барселона»: П2 за 1.23.
Вчерашний экспресс от наших пользователей с кэфом 7.07 зашел! Зайдет и сегодняшний?
📝 Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!
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