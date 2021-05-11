Этим вечером стартуют 36 туры трех европейских топ-чемпионатов. В АПЛ чемпионская гонка может закончится уже сегодня, в то время как в Ла Лиге она в самом разгаре!

Мы взяли популярные ставки пользователей Betting Insider и собрали из них экспресс на вторник!

🔥 Общий кэф – 4.14!

Вчерашний экспресс от наших пользователей с кэфом 7.07 зашел! Зайдет и сегодняшний?

📝 Пишите в комментариях свой вариант на сегодня!