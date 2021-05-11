Фавориты сегодняшних матчей идут со внушительными сериями. У «Наполи» длинная победная серия против «Удинезе» (9 из 10), а «МЮ» победил в трех последних играх.

Тем не менее «Лестер» команда Сульшера в этом сезоне еще не обыгрывала, но если говорить об очных встречах на «Олд Траффорд» – здесь у «МЮ» все более чем хорошо.



Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!



❗️ Кэфы от 1.97 до 15.00!

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.57

«МЮ» выиграл 10 из 11 последих домашних матчей против «Лестера».

⏰ 21:45

Ставка: Первый тайм/матч – Н/П1 за 3.98

«Наполи» играл вничью в первом, но побеждал во втором тайме 5-ти последних домашних матчей против «Удинезе».

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 1.97

Ставка заходила в 5-ти последних очных встречах между командами.

⏰ 23:00

Ставка: П1 + ТБ (2,5) за 15.00

Ставка заходила в трех из четырех последних домашних матчей «Леванте» против «Барсы».

💥 Средний кэф – 5.88!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!