🔥 4 тренда на сегодня: риск в Ла Лиге + ТМ в АПЛ. Средний кэф – 5.88!
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Фавориты сегодняшних матчей идут со внушительными сериями. У «Наполи» длинная победная серия против «Удинезе» (9 из 10), а «МЮ» победил в трех последних играх.
Тем не менее «Лестер» команда Сульшера в этом сезоне еще не обыгрывала, но если говорить об очных встречах на «Олд Траффорд» – здесь у «МЮ» все более чем хорошо.
Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.97 до 15.00!
«МЮ» – «Лестер»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 2.57
- «МЮ» выиграл 10 из 11 последих домашних матчей против «Лестера».
«Наполи» – «Удинезе»
⏰ 21:45
Ставка: Первый тайм/матч – Н/П1 за 3.98
- «Наполи» играл вничью в первом, но побеждал во втором тайме 5-ти последних домашних матчей против «Удинезе».
«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»
⏰ 22:15
- Ставка заходила в 5-ти последних очных встречах между командами.
«Леванте» – «Барселона»
⏰ 23:00
Ставка: П1 + ТБ (2,5) за 15.00
- Ставка заходила в трех из четырех последних домашних матчей «Леванте» против «Барсы».
💥 Средний кэф – 5.88!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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