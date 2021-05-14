Экспресс дня на матчи пятницы! АПЛ + Чемпионат Португалии = 4.68
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Сегодня пройдет один матч в АПЛ и две игры в Лиге Сагриш. Все участники этих матчей уже решили свои вопросы в чемпионате.
Мы собрали популярные прогнозы пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи и составили из них экспресс.
⚡ Общий кэф – 4.68!
21:00 «Пасуш де Феррейра» – «Жил Висенте»: П1 за 2.42.
22:00 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: П2 за 1.29.
23:15 «Брага» – «Морейренсе»: П1 за 1.50.
Наш вчерашний экспресс не зашел из-за поражения «МЮ» (2:4). Зайдет ли сегодняшний?
📝 Соберете в комментариях лучше?
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