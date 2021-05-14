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Сегодня пройдет один матч в АПЛ и две игры в Лиге Сагриш. Все участники этих матчей уже решили свои вопросы в чемпионате.

Мы собрали популярные прогнозы пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи и составили из них экспресс.

⚡ Общий кэф – 4.68!

21:00 «Пасуш де Феррейра» – «Жил Висенте»: П1 за 2.42.

22:00 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: П2 за 1.29.

23:15 «Брага» – «Морейренсе»: П1 за 1.50.

Наш вчерашний экспресс не зашел из-за поражения «МЮ» (2:4). Зайдет ли сегодняшний?

📝 Соберете в комментариях лучше?