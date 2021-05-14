Betting Insider

4 тренда на сегодня: серия «Сити» против «Ньюкасла» + ТБ в Сегунде. Средний кэф – 1.94!

автор Юрий Еремичев

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Сегодня состоится по одному матчу в АПЛ и Сегунде, а также две игры в Португалии

Мы собрали актуальные тренды к сегодняшним матчам. 

🚀 Кэфы от 1.54 до 2.16!

«Пасуш де Феррейра» – «Жил Висенте»

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.54

  • У «Пасуш де Феррейра» эта ставка заходит в 6-ти матчах подряд. 

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

⏰ 22:00

Ставка: Исход и Обе забьют – П2 + ОЗ (нет) за 2.07

  • Ставка зашла в трех последних матчах между этими командами.

«Эспаньол» – «Картахена»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.16

  • У «Эспаньола» эта ставка заходит в 5-ти подряд домашних играх.

«Брага» – «Морейренсе»

⏰ 23:15

Ставка: 1-й тайм/матч – П1/П1 за 1.97

  • «Брага» обыгрывала «Морейренсе» в обоих таймах в 5-ти из 6-ти последних очных встреч. 

💥 Средний кэф – 1.94!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!


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