Ставишь на сегодняшние матчи? Получи фрибеты до 1000 рублей от Winline!

Сегодня состоится по одному матчу в АПЛ и Сегунде, а также две игры в Португалии.

Мы собрали актуальные тренды к сегодняшним матчам.

🚀 Кэфы от 1.54 до 2.16!

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.54

У «Пасуш де Феррейра» эта ставка заходит в 6-ти матчах подряд.

⏰ 22:00

Ставка: Исход и Обе забьют – П2 + ОЗ (нет) за 2.07

Ставка зашла в трех последних матчах между этими командами.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.16

У «Эспаньола» эта ставка заходит в 5-ти подряд домашних играх.

⏰ 23:15

Ставка: 1-й тайм/матч – П1/П1 за 1.97

«Брага» обыгрывала «Морейренсе» в обоих таймах в 5-ти из 6-ти последних очных встреч.

💥 Средний кэф – 1.94!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!



