4 тренда на сегодня: серия «Сити» против «Ньюкасла» + ТБ в Сегунде. Средний кэф – 1.94!
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Сегодня состоится по одному матчу в АПЛ и Сегунде, а также две игры в Португалии.
Мы собрали актуальные тренды к сегодняшним матчам.
🚀 Кэфы от 1.54 до 2.16!
«Пасуш де Феррейра» – «Жил Висенте»
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.54
- У «Пасуш де Феррейра» эта ставка заходит в 6-ти матчах подряд.
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
⏰ 22:00
Ставка: Исход и Обе забьют – П2 + ОЗ (нет) за 2.07
- Ставка зашла в трех последних матчах между этими командами.
«Эспаньол» – «Картахена»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.16
- У «Эспаньола» эта ставка заходит в 5-ти подряд домашних играх.
«Брага» – «Морейренсе»
⏰ 23:15
Ставка: 1-й тайм/матч – П1/П1 за 1.97
- «Брага» обыгрывала «Морейренсе» в обоих таймах в 5-ти из 6-ти последних очных встреч.
💥 Средний кэф – 1.94!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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