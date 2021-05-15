Экспресс на субботу! Кубок Англии + Бундеслига + Серия А = 6.19
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Сегодня состоится финал Кубка Англии, а также несколько матчей в европейских топ-чемпионатах.
Мы собрали популярные прогнозы пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи и составили из них экспресс.
⚡ Общий кэф – 6.19!
16:30 «Фрайбург» – «Бавария»: П2 за 1.36.
19:00 «Ювентус» – «Интер»: П1 за 2.23.
19:15 «Челси» – «Лестер»: ОЗ (да) за 2.04.
Наш вчерашний экспресс не зашел из-за одного матча. Что будет с сегодняшним?
📝 Собирайте свой экспресс в комментариях. Самый точный – мы покажем завтра!
Комментарии
Сначала старые
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Strashny
62.1% WR-3.55% ROI
Strashny
62.1% WR-3.55% ROI
Strashny
62.1% WR-3.55% ROI
Eugene Suldin
42.6% WR-0.95% ROI
StrashnyБалтика-КС Ф1 (0) 1,62 Томь-НН Ф1 (0) 1,5 Ска-Краснодар-3 П1 1,31
Wasso
70.6% WR2.15% ROI