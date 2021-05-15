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Экспресс на субботу! Кубок Англии + Бундеслига + Серия А = 6.19

автор Алексей Шабалдин

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Сегодня состоится финал Кубка Англии, а также несколько матчей в европейских топ-чемпионатах.

Мы собрали популярные прогнозы пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи и составили из них экспресс.

⚡ Общий кэф – 6.19!

16:30 «Фрайбург» – «Бавария»: П2 за 1.36.

19:00 «Ювентус» – «Интер»: П1 за 2.23.

19:15 «Челси» – «Лестер»: ОЗ (да) за 2.04.

Наш вчерашний экспресс не зашел из-за одного матча. Что будет с сегодняшним?

📝 Собирайте свой экспресс в комментариях. Самый точный – мы покажем завтра!


Комментарии
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Strashny
62.1% WR-3.55% ROI
Балтика-КС Ф1 (0) 1,62
Томь-НН Ф1 (0) 1,5
Ска-Краснодар-3 П1 1,31
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Strashny
62.1% WR-3.55% ROI
Торпедо-Шинник П1+ТБ1.5 1,37
Шэмрок-Дерри П1 1,44
Марибор-Горица П1 1,27
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Strashny
62.1% WR-3.55% ROI
Шальке-Айнтрахт П2+ТБ1.5 1,35
Гезтепе-Бешикташ П2 1,31
Честерфилд-Уэлдстон К1 ИТБ2 1,35
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Eugene Suldin
42.6% WR-0.95% ROI
StrashnyБалтика-КС Ф1 (0) 1,62 Томь-НН Ф1 (0) 1,5 Ска-Краснодар-3 П1 1,31
Идеально , то есть ставить наоборот !! Давно искал такого человека 👍
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Wasso
70.6% WR2.15% ROI
Ну в принципе норм!)
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