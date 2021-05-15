Сегодня состоится финал Кубка Англии, а также несколько матчей в европейских топ-чемпионатах.

Мы собрали популярные прогнозы пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи и составили из них экспресс.

⚡ Общий кэф – 6.19!

16:30 «Фрайбург» – «Бавария»: П2 за 1.36.

19:00 «Ювентус» – «Интер»: П1 за 2.23.

19:15 «Челси» – «Лестер»: ОЗ (да) за 2.04.

Наш вчерашний экспресс не зашел из-за одного матча. Что будет с сегодняшним?

📝 Собирайте свой экспресс в комментариях. Самый точный – мы покажем завтра!



