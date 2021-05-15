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4 тренда на сегодня: ТМ в финале Кубка Англии + ничья в АПЛ. Кэфы от 1.81 до 3.71!

автор Михаил Даньшин

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Сегодня в Италии состоятся важные матчи в борьбе за топ-4, а в Германии могут побить личный рекорд Герда Мюллера по голам за сезон (у Левандовски 39, а у Мюллера 40). Также определится победитель Кубка Англии.

Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.

🚀 Кэфы от 1.81 до 3.71!

«Фрайбург» – «Бавария»

16:30

Ставка: П2 в обоих таймах за 1.81

  • «Бавария» побеждала в обоих таймах 6-ти из 8-ми последних матчей Бундеслиги, а также 6-ти из 8-ми последних игр против «Фрайбурга».

«Ювентус» – «Интер»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.34

  • У «Юве» эта ставка заходит в 7-ми домашних матчах подряд.

«Челси» – «Лестер»

⏰ 19:15

Ставка: П1 + ТМ (2,5) за 3.71

  • У «Челси» в Кубке Англии эта ставка заходит три матча подряд. 

«Брайтон» – «Вест Хэм»

22:00

Ставка: Ничья за 3.42

  • Последние 4 матча между командами заканчивались вничью.

💥 Средний кэф – 2.82!

Сыграют тренды? Пишите свои прогнозы в комментариях!


Комментарии
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Wasso
70.6% WR2.15% ROI
Да мне кажется, что кроме Баварии, там ничего не зайдёт (
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