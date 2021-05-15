Сегодня в Италии состоятся важные матчи в борьбе за топ-4, а в Германии могут побить личный рекорд Герда Мюллера по голам за сезон (у Левандовски 39, а у Мюллера 40). Также определится победитель Кубка Англии.

Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.

🚀 Кэфы от 1.81 до 3.71!

⏰ 16:30

Ставка: П2 в обоих таймах за 1.81

«Бавария» побеждала в обоих таймах 6-ти из 8-ми последних матчей Бундеслиги, а также 6-ти из 8-ми последних игр против «Фрайбурга».

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.34

У «Юве» эта ставка заходит в 7-ми домашних матчах подряд.

⏰ 19:15

Ставка: П1 + ТМ (2,5) за 3.71

У «Челси» в Кубке Англии эта ставка заходит три матча подряд.

⏰ 22:00

Ставка: Ничья за 3.42

Последние 4 матча между командами заканчивались вничью.

💥 Средний кэф – 2.82!

Сыграют тренды? Пишите свои прогнозы в комментариях!



