4 тренда на сегодня: ТМ в финале Кубка Англии + ничья в АПЛ. Кэфы от 1.81 до 3.71!
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Сегодня в Италии состоятся важные матчи в борьбе за топ-4, а в Германии могут побить личный рекорд Герда Мюллера по голам за сезон (у Левандовски 39, а у Мюллера 40). Также определится победитель Кубка Англии.
Мы выбрали главные события дня и собрали к ним статистические тренды.
🚀 Кэфы от 1.81 до 3.71!
«Фрайбург» – «Бавария»
⏰ 16:30
Ставка: П2 в обоих таймах за 1.81
- «Бавария» побеждала в обоих таймах 6-ти из 8-ми последних матчей Бундеслиги, а также 6-ти из 8-ми последних игр против «Фрайбурга».
«Ювентус» – «Интер»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.34
- У «Юве» эта ставка заходит в 7-ми домашних матчах подряд.
«Челси» – «Лестер»
⏰ 19:15
Ставка: П1 + ТМ (2,5) за 3.71
- У «Челси» в Кубке Англии эта ставка заходит три матча подряд.
«Брайтон» – «Вест Хэм»
⏰ 22:00
Ставка: Ничья за 3.42
- Последние 4 матча между командами заканчивались вничью.
💥 Средний кэф – 2.82!
Сыграют тренды? Пишите свои прогнозы в комментариях!
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