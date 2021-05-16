«Ливерпуль» может вплотную приблизиться к топ-4. Экспресс на АПЛ, Ла Лигу и Серию А с кэфом 4.11!
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В АПЛ пройдет важный матч в борьбе за топ-4, а в Ла Лиге «Атлетико» уже сегодня может оформить чемпионство!
Наши пользователи дали прогнозы на главные события дня, а мы собрали из них экспресс.
⚡ Общий кэф – 4.11!
18:30 «Вест Бромвич» – «Ливерпуль»: П2 за 1.25.
19:30 «Атлетик» Бильбао – «Реал»: П2 за 1.55.
19:30 «Атлетико» Мадрид – «Осасуна»: П1 за 1.22.
19:30 «Барселона» – «Сельта»: П1 за 1.26.
21:45 «Милан» – «Кальяри»: П1 за 1.38.
Вчерашний экспресс наших пользователей не зашел. В комментариях победителей тоже не оказалось – исправите сегодня?
💬 Собирайте свой экспресс в комментариях!
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