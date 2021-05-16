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В АПЛ пройдет важный матч в борьбе за топ-4, а в Ла Лиге «Атлетико» уже сегодня может оформить чемпионство!

Наши пользователи дали прогнозы на главные события дня, а мы собрали из них экспресс.

⚡ Общий кэф – 4.11!

18:30 «Вест Бромвич» – «Ливерпуль»: П2 за 1.25.

19:30 «Атлетик» Бильбао – «Реал»: П2 за 1.55.

19:30 «Атлетико» Мадрид – «Осасуна»: П1 за 1.22.

19:30 «Барселона» – «Сельта»: П1 за 1.26.

21:45 «Милан» – «Кальяри»: П1 за 1.38.

Вчерашний экспресс наших пользователей не зашел. В комментариях победителей тоже не оказалось – исправите сегодня?