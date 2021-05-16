5 трендов на сегодня: победа «Барсы» + ОЗ в Лиге 1. Средний кэф – 2.24!
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«ПСЖ» уже сегодня может лишиться чемпионского титула в своем чемпионате (достаточно потери очков и победы конкурентов). Тоже самое касается и «Реала» с «Барсой».
Мы собрали тренды к главным событиям дня!
🚀 Кэфы от 1.61 до 3.00!
«Вест Бромвич» – «Ливерпуль»
⏰ 18:30
- ТМ (2,5) заходил в 5-ти из 6-ти последних домашних матчей «Вест Бромвича».
«Атлетик» Бильбао – «Реал»
⏰ 19:30
Ставка: 1Х за 2.67
- «Атлетик» непобедим в 9-ти подряд домашних матчах в Ла Лиге.
«Атлетико» Мадрид – «Осасуна»
⏰ 19:30
- «Атлетико» всухую обыгрывал «Осасуну» в 4-х из 5-ти последних очных встреч.
«Барселона» – «Сельта»
⏰ 19:30
Ставка: П1 в обоих таймах за 1.61
- Ставка заходила в трех последних домашних матчах «Барсы» против «Сельты».
«ПСЖ» – «Реймс»
⏰ 22:00
- У «ПСЖ» в Лиге 1 эта ставка заходит 5 матчей подряд.
💥 Средний кэф – 2.24!
Зайдут ли тренды? Пишите свои мысли в комментариях!
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