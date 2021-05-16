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«ПСЖ» уже сегодня может лишиться чемпионского титула в своем чемпионате (достаточно потери очков и победы конкурентов). Тоже самое касается и «Реала» с «Барсой».

Мы собрали тренды к главным событиям дня!

🚀 Кэфы от 1.61 до 3.00!

⏰ 18:30

Ставка: ТМ (2,5) за 3.00

ТМ (2,5) заходил в 5-ти из 6-ти последних домашних матчей «Вест Бромвича».

⏰ 19:30

Ставка: 1Х за 2.67

«Атлетик» непобедим в 9-ти подряд домашних матчах в Ла Лиге.

⏰ 19:30

Ставка: П1 + ОЗ (нет) за 1.67

«Атлетико» всухую обыгрывал «Осасуну» в 4-х из 5-ти последних очных встреч.

⏰ 19:30

Ставка: П1 в обоих таймах за 1.61

Ставка заходила в трех последних домашних матчах «Барсы» против «Сельты».

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.27

У «ПСЖ» в Лиге 1 эта ставка заходит 5 матчей подряд.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свои мысли в комментариях!