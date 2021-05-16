Betting Insider

5 трендов на сегодня: победа «Барсы» + ОЗ в Лиге 1. Средний кэф – 2.24!

автор Алексей Шабалдин

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«ПСЖ» уже сегодня может лишиться чемпионского титула в своем чемпионате (достаточно потери очков и победы конкурентов). Тоже самое касается и «Реала» с «Барсой».

Мы собрали тренды к главным событиям дня!

🚀 Кэфы от 1.61 до 3.00!

«Вест Бромвич» – «Ливерпуль»

⏰ 18:30

Ставка: ТМ (2,5) за 3.00

  • ТМ (2,5) заходил в 5-ти из 6-ти последних домашних матчей «Вест Бромвича».

«Атлетик» Бильбао – «Реал»

⏰ 19:30

Ставка: 1Х за 2.67

  • «Атлетик» непобедим в 9-ти подряд домашних матчах в Ла Лиге.

«Атлетико» Мадрид – «Осасуна»

⏰ 19:30

Ставка: П1 + ОЗ (нет) за 1.67

  • «Атлетико» всухую обыгрывал «Осасуну» в 4-х из 5-ти последних очных встреч.

«Барселона» – «Сельта»

⏰ 19:30

Ставка: П1 в обоих таймах за 1.61

  • Ставка заходила в трех последних домашних матчах «Барсы» против «Сельты».

«ПСЖ» – «Реймс»

22:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.27

  • У «ПСЖ» в Лиге 1 эта ставка заходит 5 матчей подряд.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свои мысли в комментариях!

Комментарии
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Wasso
70.4% WR1.61% ROI
Интересная ставка на х1 с Атлетико)) я поддерживаю👍
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