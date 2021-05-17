Сегодня стартуют матчи плей-офф Чемпионшипа. Также пройдет одна игра в Серии А.

Мы собрали популярные прогнозы наших пользователей и составили из них экспресс!

⚡ Общий кэф – 6.89!

20:00 «Борнмут» – «Брентфорд»: П2 за 2.63.

21:45 «Верона» – «Болонья»: ОЗ (да) за 1.55.

22:15 «Барнсли» – «Суонси»: Х2 за 1.69.

Вчерашний экспресс не зашел. Зайдет ли этот?

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