Экспресс на понедельник! Чемпионшип + Серия А = 6.89
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Сегодня стартуют матчи плей-офф Чемпионшипа. Также пройдет одна игра в Серии А.
Мы собрали популярные прогнозы наших пользователей и составили из них экспресс!
⚡ Общий кэф – 6.89!
20:00 «Борнмут» – «Брентфорд»: П2 за 2.63.
21:45 «Верона» – «Болонья»: ОЗ (да) за 1.55.
22:15 «Барнсли» – «Суонси»: Х2 за 1.69.
Вчерашний экспресс не зашел. Зайдет ли этот?
💬 Соберете в комментариях лучше? Самый точный прогноз мы покажем завтра!
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Husniddin Isomiddinov
43.8% WR-16.36% ROI