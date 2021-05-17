Betting Insider

3 тренда на сегодня: «Болонья» не проиграет + ОЗ (нет) в Чемпионшипе. Кэфы от 1.58 до 4.11!

автор Юрий Еремичев

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В Чемпионшипе сегодня стартуют первые полуфинальные матчи плей-офф. А в Серии А состоится матч двух середняков.

Кэфы от 1.58 до 4.11!

«Борнмут» – «Брентфорд»

20:00

Ставка: П2 + ОЗ (нет) за 4.11

  •  У «Брентфорда» 4 победы подряд, а «Борнмут» не забивал в трех последних играх.

«Верона» – «Болонья»

⏰ 21:45

Ставка: X2 за 1.58

  • «Верона» 7 матчей подряд не может победить у себя дома.

«Барнсли» – «Суонси»

⏰ 22:15

Ставка: Х2 за 1.67

  • «Суонси» непобедим в 15 последних матчах против «Барнсли».

💥 Средний кэф – 2.45!

Зайдут ли тренды? Пишите в комментариях свои прогнозы!

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