3 тренда на сегодня: «Болонья» не проиграет + ОЗ (нет) в Чемпионшипе. Кэфы от 1.58 до 4.11!
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В Чемпионшипе сегодня стартуют первые полуфинальные матчи плей-офф. А в Серии А состоится матч двух середняков.
Кэфы от 1.58 до 4.11!
«Борнмут» – «Брентфорд»
⏰ 20:00
Ставка: П2 + ОЗ (нет) за 4.11
- У «Брентфорда» 4 победы подряд, а «Борнмут» не забивал в трех последних играх.
«Верона» – «Болонья»
⏰ 21:45
Ставка: X2 за 1.58
- «Верона» 7 матчей подряд не может победить у себя дома.
«Барнсли» – «Суонси»
⏰ 22:15
Ставка: Х2 за 1.67
- «Суонси» непобедим в 15 последних матчах против «Барнсли».
💥 Средний кэф – 2.45!
Зайдут ли тренды? Пишите в комментариях свои прогнозы!
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