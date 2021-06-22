Топ дней по убыткам в истории букмекеров: ставки в лайве на камбэк Бельгии и 5 матчей ЛЧ в ноябре 2020-го
«Кажется, что сегодняшний день войдет в историю антирекордов букмекерских компаний!» – надписал 17 июня в своем телеграме («Тот самый Австриец») CEO Parimatch СНГ Дмитрий Сергеев.
Главными событиями в линии букмекера на тот день были матчи Евро:
На следующий день Parimatch рассказал о том, что зафиксировал самый крупные выигрыши в своей истории:
«Более того, в каждой игре было забито, как минимум, два мяча — сыграли тоталы в большом количестве. По данным Parimatch Inside, во всех трех матчах было сделано более 95% ставок на победу фаворитов. В результате постоянно растущего интереса клиентов к Евро выплаты действительно оказались рекордными для компании», – сообщили в пресс-службе БК.
Чтобы узнать результаты игроков в других БК, мы пообщались с PR-директором BetBoom Михаилом Даньшиным – он передал нам данные о самых убыточных для компании дней за последние два года.
Топ-5 убыточных дней в истории BetBoom
17 июня прибыль BetBoom составила -19,6%. Однако это только третий день в истории компании по уровню убытка:
- 15 января 2021 года: -22,3% прибыли.
- 24 ноября 2020 года: -19,8%.
- 17 июня 2021 года: -19,6%.
- 18 января 2021 года: -13,8%.
- 28 января 2021 года: -8,4%.
Но дело не только в Евро
Топ-5 убыточных событий 17 июня:
- Футбол. Евро-2020. Дания – Бельгия (1:2): -87,96%;
- Футбол. Евро-2020. Украина – Македония (2:1): -41,67%;
- Футбол. Евро-2020. Нидерланды – Австрия (2:0): -17,78%;
- Баскетбол. NBA. «Клипперс» – «Джаз»: -3,98% прибыли;
- Киберспорт. Blast Premier. Gambit – Complexity: -3,08% прибыли.
Отметим, что в матче Дания – Бельгия было много ставок в лайве на П2, когда бельгийцы уступали 1:0. На Betting Insider есть пользователи, которые успели поймать кэфы до 7.50.
А какие события приносили убытки BetBoom в другие дни?
15 января 2021 года
- Хоккей. КХЛ. «АК Барс» – «Авангард»: -20,81%.
- Хоккей. КХЛ. «Динамо» Минск – «Автомобилист»: -19,15%.
- Баскетбол. Евролига. «Бавария» – «Реал»: -18,39%.
- Баскетбол. Евролига. ЦСКА – «Барселона»: -12,20%.
- Хоккей. КХЛ. «Северсталь» – «Динамо» Р: -9,89%.
24 ноября 2020 год
- Футбол. ЛЧ. «Динамо» Киев – «Барселона»: -24,20%.
- Футбол. ЛЧ. «Боруссия» Д – «Брюгге»: -20,70%.
- Футбол. ЛЧ. «Ренн» – «Челси»: -17,79%.
- Футбол. ЛЧ. «Лацио» – «Зенит»: -17,48%.
- Футбол. ЛЧ. «Краснодар» – «Севилья»: -13,48%.
18 января 2021 год
- Баскетбол. NBA. «Мэджик» – «Никс»: -12,73%.
- Футбол. Серия А. «Кальяри» – «Милан»: -6,75%.
- Футбол. Чемпионат Мексики. «Керетаро» – «Атлас»: -6,08%.
- Хоккей. NHL. «Флорида Пантерс» – «Чикаго Блэкхокс»: -6,05%.
- Баскетбол. NBA. «Тимбервулвз» – «Хоукс»: -4,67%.
28 января 2021 год
- Баскетбол. NBA. «Лейкерс» – «Севенти Сиксерс»: -132,68%.
- Баскетбол. Евролига. «Олимпия» Милан – «Зенит»: -124,78%.
- Баскетбол. Евролига. «Химки» – «Фенербахче»: -53,95%.
- Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – «Трактор»: -48,37%.
- Баскетбол. Кубок Европы FIBA. «Сталь» Острув – «Спортинг» Лиссабон: -44,51%.