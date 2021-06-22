Топ дней по убыткам в истории букмекеров: ставки в лайве на камбэк Бельгии и 5 матчей ЛЧ в ноябре 2020-го

«Кажется, что сегодняшний день войдет в историю антирекордов букмекерских компаний!» – надписал 17 июня в своем телеграме («Тот самый Австриец») CEO Parimatch СНГ Дмитрий Сергеев.

Главными событиями в линии букмекера на тот день были матчи Евро:

Дания – Бельгия (1:2);

Нидерланды – Австрия (2:0);

Украина – Северная Македония (2:1).

На следующий день Parimatch рассказал о том, что зафиксировал самый крупные выигрыши в своей истории:

«Более того, в каждой игре было забито, как минимум, два мяча — сыграли тоталы в большом количестве. По данным Parimatch Inside, во всех трех матчах было сделано более 95% ставок на победу фаворитов. В результате постоянно растущего интереса клиентов к Евро выплаты действительно оказались рекордными для компании», – сообщили в пресс-службе БК.

Чтобы узнать результаты игроков в других БК, мы пообщались с PR-директором BetBoom Михаилом Даньшиным – он передал нам данные о самых убыточных для компании дней за последние два года.

Топ-5 убыточных дней в истории BetBoom

17 июня прибыль BetBoom составила -19,6%. Однако это только третий день в истории компании по уровню убытка:

15 января 2021 года: -22,3% прибыли. 24 ноября 2020 года: -19,8%. 17 июня 2021 года: -19,6%. 18 января 2021 года: -13,8%. 28 января 2021 года: -8,4%.

Но дело не только в Евро

Топ-5 убыточных событий 17 июня:





Футбол. Евро-2020. Дания – Бельгия (1:2): -87,96%; Футбол. Евро-2020. Украина – Македония (2:1): -41,67%; Футбол. Евро-2020. Нидерланды – Австрия (2:0): -17,78%; Баскетбол. NBA. «Клипперс» – «Джаз»: -3,98% прибыли; Киберспорт. Blast Premier. Gambit – Complexity: -3,08% прибыли.

Отметим, что в матче Дания – Бельгия было много ставок в лайве на П2, когда бельгийцы уступали 1:0. На Betting Insider есть пользователи, которые успели поймать кэфы до 7.50.

А какие события приносили убытки BetBoom в другие дни?

15 января 2021 года

Хоккей. КХЛ. «АК Барс» – «Авангард»: -20,81%.

Хоккей. КХЛ. «Динамо» Минск – «Автомобилист»: -19,15%.

Баскетбол. Евролига. «Бавария» – «Реал»: -18,39%.

Баскетбол. Евролига. ЦСКА – «Барселона»: -12,20%.

Хоккей. КХЛ. «Северсталь» – «Динамо» Р: -9,89%.

24 ноября 2020 год

18 января 2021 год

28 января 2021 год

Баскетбол. NBA. «Лейкерс» – «Севенти Сиксерс»: -132,68%.

Баскетбол. Евролига. «Олимпия» Милан – «Зенит»: -124,78%.

Баскетбол. Евролига. «Химки» – «Фенербахче»: -53,95%.

Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – «Трактор»: -48,37%.

Баскетбол. Кубок Европы FIBA. «Сталь» Острув – «Спортинг» Лиссабон: -44,51%.

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