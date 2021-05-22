Сегодня пройдут последние туры Ла Лиги и Бундеслиги сезона-2020/21. Мы собрали прогнозы наших пользователей на главные события дня и составили из них экспресс!

🔥 Общий кэф – 5.39

Вчерашний экспресс не зашел, но в комментариях есть победитель! VVS9 угадал исход трех матчей с кэфом 17.94!





Напишите в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – завтра мы его покажем