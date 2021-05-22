Экспресс на субботу с кэфом 5.39! Битва за чемпионство Ла Лиги + матч в Бундеслиге
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Сегодня пройдут последние туры Ла Лиги и Бундеслиги сезона-2020/21. Мы собрали прогнозы наших пользователей на главные события дня и составили из них экспресс!
🔥 Общий кэф – 5.39
- 16:30 «Боруссия» – «Байер»: П1 за 1.54.
- 19:00 «Реал» – «Вильярреал»: П1 за 1.50.
- 19:00 «Вальядолид» – «Атлетико»: П2 за 1.34.
- 19:00 «Эйбар» – «Барселона»: П2 за 1.74.
Вчерашний экспресс не зашел, но в комментариях есть победитель! VVS9 угадал исход трех матчей с кэфом 17.94!
Напишите в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – завтра мы его покажем
Комментарии
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Сначала новые
Joni Saidov
58% WR3.08% ROI
StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
Николай Никонов6
49.5% WR-6.24% ROI
Валера Мороз
43.3% WR-7.96% ROI
Равиль Зарипов1
59.2% WR8.39% ROI
StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
Равиль Зарипов1думаю реал будет ничья
StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
Валера Морозочень трудно последний тур
Валера Мороз
43.3% WR-7.96% ROI