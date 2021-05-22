Betting Insider

Экспресс на субботу с кэфом 5.39! Битва за чемпионство Ла Лиги + матч в Бундеслиге

автор Алексей Шабалдин

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Сегодня пройдут последние туры Ла Лиги и Бундеслиги сезона-2020/21. Мы собрали прогнозы наших пользователей на главные события дня и составили из них экспресс!

🔥 Общий кэф – 5.39

Вчерашний экспресс не зашел, но в комментариях есть победитель! VVS9 угадал исход трех матчей с кэфом 17.94!


Напишите в комментариях свой экспресс! Если он зайдет – завтра мы его покажем

Комментарии
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Joni Saidov
58% WR3.08% ROI
1000% зайдёт
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StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
Атлетико Мадрид и Реал Мадрид бесспорно должны в первую очередь выигрывать свои матчи, так как ведут гонку за чемпионство.
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StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
Барселоне и Боруссии впринципе ничего уже не нужно, если только ради престижа и чести,что в нынешнем футболе ни часто можно встретить)
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StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
Но впринципе все варианты вполне проходные 💪
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Николай Никонов6
49.5% WR-6.24% ROI
как не странно но может зайти
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Валера Мороз
43.3% WR-7.96% ROI
очень трудно последний тур
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Равиль Зарипов1
59.2% WR8.39% ROI
думаю реал будет ничья
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StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
Равиль Зарипов1думаю реал будет ничья
Ему в идеале бы победу)Не осилит думаешь?
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StavkaIgra
58.4% WR-4.17% ROI
Валера Морозочень трудно последний тур
Согласен. А в Ла-Лиге интрига сохраняется и за чемпионство и за выживание и за места в еврокубках и всё это до последнего тура)
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Валера Мороз
43.3% WR-7.96% ROI
да
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