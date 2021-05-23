Betting Insider

Экспресс на субботу с кэфом 9.35! Борьба за топ-4 в АПЛ и Серии А + чемпионская гонка Лиги 1

автор Юрий Еремичев

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Сегодня пройдут последние туры европейских топ-чемпионатов. В Серии А и АПЛ идет борьба за топ-4, а в Лиге 1 – борьба за чемпионство.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов наших пользователей на сегодняшние матчи.

🔥 Общий кэф – 9.35!

Вчерашний экспресс с кэфом 5.39 зашел! Это уже второй успешный экспресс от пользователей Betting Insider за последние три дня.

Соберете в комментариях лучше? Самый точный экспресс – мы покажем завтра!

Комментарии
Сначала старые
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Средство Победы
66% WR-4.59% ROI
Лестер не проиграет 
Победа Челси
Победа Аталанты
Победа Псж
Ответить
кот тушинский
43.3% WR0.12% ROI
Средство ПобедыЛестер не проиграет Победа Челси Победа Аталанты Победа Псж
железно??
Ответить
Средство Победы
66% WR-4.59% ROI
кот тушинскийжелезно??
бетон
Ответить
кот тушинский
43.3% WR0.12% ROI
тогда вабанк
Ответить
Ертай Каиыпназар
51% WR-3.87% ROI
тотенхэм не проиграет 
челси обз
аталанты 1х и тот 4.5 меньше 
псж п2 и тот 2.5 больше
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Алексей Баранов32
0% WR0% ROI
Не зайдет милан с форой 0 надо брать
Ответить
🏒В.В.🏒
61.6% WR-1.23% ROI
Победа Челси
Победа ПСЖ
Аталанта-Милан ТБ 2,5
Лиль победа
Наполи победа
Ответить
hvob х
47.6% WR-3.76% ROI
Алексей Баранов32Не зайдет милан с форой 0 надо брать
Милан выиграет
Ответить
hvob х
47.6% WR-3.76% ROI
🏒В.В.🏒Победа Челси Победа ПСЖ Аталанта-Милан ТБ 2,5 Лиль победа Наполи победа
Челси в ничью в лучшем случае сыграет
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Алексей Баранов32
0% WR0% ROI
hvob хМилан выиграет
Ставь победу тогда
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