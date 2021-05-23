Экспресс на субботу с кэфом 9.35! Борьба за топ-4 в АПЛ и Серии А + чемпионская гонка Лиги 1
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Сегодня пройдут последние туры европейских топ-чемпионатов. В Серии А и АПЛ идет борьба за топ-4, а в Лиге 1 – борьба за чемпионство.
Мы собрали экспресс из популярных прогнозов наших пользователей на сегодняшние матчи.
🔥 Общий кэф – 9.35!
- 18:00 «Астон Вилла» – «Челси»: П2 за 1.51.
- 18:00 «Лестер» – «Тоттенхэм»: П1 за 2.04.
- 21:45 «Аталанта» – «Милан»: П1 за 2.45.
- 22:00 «Брест» – «ПСЖ»: П2 за 1.24.
Вчерашний экспресс с кэфом 5.39 зашел! Это уже второй успешный экспресс от пользователей Betting Insider за последние три дня.
Соберете в комментариях лучше? Самый точный экспресс – мы покажем завтра!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Средство Победы
66% WR-4.59% ROI
кот тушинский
43.3% WR0.12% ROI
Средство ПобедыЛестер не проиграет Победа Челси Победа Аталанты Победа Псж
Средство Победы
66% WR-4.59% ROI
кот тушинскийжелезно??
кот тушинский
43.3% WR0.12% ROI
Ертай Каиыпназар
51% WR-3.87% ROI
Алексей Баранов32
0% WR0% ROI
🏒В.В.🏒
61.6% WR-1.23% ROI
hvob х
47.6% WR-3.76% ROI
Алексей Баранов32Не зайдет милан с форой 0 надо брать
hvob х
47.6% WR-3.76% ROI
🏒В.В.🏒Победа Челси Победа ПСЖ Аталанта-Милан ТБ 2,5 Лиль победа Наполи победа
Алексей Баранов32
0% WR0% ROI
hvob хМилан выиграет