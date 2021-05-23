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Сегодня пройдут последние туры европейских топ-чемпионатов. В Серии А и АПЛ идет борьба за топ-4, а в Лиге 1 – борьба за чемпионство.

Мы собрали экспресс из популярных прогнозов наших пользователей на сегодняшние матчи.

🔥 Общий кэф – 9.35!

Вчерашний экспресс с кэфом 5.39 зашел! Это уже второй успешный экспресс от пользователей Betting Insider за последние три дня.

Соберете в комментариях лучше? Самый точный экспресс – мы покажем завтра!