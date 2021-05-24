Экспресс на понедельник! Сегунда + Чемпионат Австрии = 11.51
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Сегодня пройдут матчи в Сегунде и в Чемпионате Австрии. Пользователи Betting Insider дали прогнозы на эти игры, а мы составили из них экспресс.
🔥 Общий кэф – 11.51!
- 18:00 «Хартберг» – «Аустрия»: П2 за 2.74.
- 22:00 «Лас-Пальмас» – «Альбасете»: П1 за 2.08.
- 22:00 «Жирона» – «Алькоркон»: П1 за 2.02.
В комментариях вчера победителей не оказалось. Исправите сегодня?
Напиши свой экспресс в комментариях! Если он сыграет – завтра мы его покажем
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Витальджон
39.7% WR-5.98% ROI
Cheers!
42.1% WR-1.19% ROI
R u s l a n
57.5% WR-5.81% ROI
Александр Челдышов
55.6% WR0.3% ROI
Алексей Зашихин
0% WR0% ROI
romanovruslan096
0% WR-0.67% ROI
🏒В.В.🏒
61.8% WR-1.2% ROI
Медведев Дмитрий Анатольевич 😎
48.7% WR-4.1% ROI