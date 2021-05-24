Betting Insider

Экспресс на понедельник! Сегунда + Чемпионат Австрии = 11.51

автор Сергей Рябкин

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Сегодня пройдут матчи в Сегунде и в Чемпионате Австрии. Пользователи Betting Insider дали прогнозы на эти игры, а мы составили из них экспресс.

🔥 Общий кэф – 11.51!

В комментариях вчера победителей не оказалось. Исправите сегодня?

Напиши свой экспресс в комментариях! Если он сыграет – завтра мы его покажем

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Витальджон
39.7% WR-5.98% ROI
Хартберг-Аустрия П1 Жирона- Алькоркон П1. Лас-Пальмас-Альбасете Ф2(0)
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Cheers!
42.1% WR-1.19% ROI
не, я в первой паре на хозяев поставил 🤣
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R u s l a n
57.5% WR-5.81% ROI
Х
Тм2.5
П1
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Александр Челдышов
55.6% WR0.3% ROI
Хатерберг х Аустрия П2, Лас-Пальмас х Альбасете ОЗ, Жирона х Алькоркон П1
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Алексей Зашихин
0% WR0% ROI
п1/п1/п1
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romanovruslan096
0% WR-0.67% ROI
1Х
Ф1()
П1+ТБ1.5
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🏒В.В.🏒
61.8% WR-1.2% ROI
Сани Гален-Люцерн ОЗ
Мидтьюлан-Орхус ОЗ
Брондбю-Норшелан ф1(-1)
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Медведев Дмитрий Анатольевич 😎
48.7% WR-4.1% ROI
нет
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