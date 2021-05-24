Сегодня пройдут матчи в Сегунде и в Чемпионате Австрии. Пользователи Betting Insider дали прогнозы на эти игры, а мы составили из них экспресс.

🔥 Общий кэф – 11.51!

В комментариях вчера победителей не оказалось. Исправите сегодня?

Напиши свой экспресс в комментариях! Если он сыграет – завтра мы его покажем