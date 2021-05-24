5 трендов на сегодня: ТМ в Сегунде + ИТБ в Чемпионате Австрии. Кэфы от 1.55 до 3.14!
🎁 1000 рублей – твой подарок к сегодняшним матчам от Winline!
Сегодня пройдет предпоследний тур Сегунды. Также состоится несколько матчей в чемпионате Австрии!
Мы собрали тренды к главным событиям дня!
🚀 Кэфы от 1.55 до 3.14!
18:00 «Хартберг» – «Аустрия»
⏰ 18:00
Ставка: ИТБ2 (1,5) за 2.17
- У «Аустрии» эта ставка заходит три матча подряд.
«Фуэнлабрада» – «Спортинг» Хихон
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.55
- У «Спортинга» эта ставка заходит 7 матчей подряд.
«Леганес» – «Малага»
⏰ 22:00
Ставка: П1 + ТМ (3,5) за 1.76
- Такая ставка заходила в трех последних личных встречах между командами.
«Жирона» – «Алькоркон»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 1.94
- У «Жироны» 6 побед подряд.
«Лас Пальмас» – «Альбасете»
⏰ 22:00
Ставка: П1 в обоих таймах за 3.14
- «Лас Пальмас» обыгрывал «Альбасете» в обоих таймах 6-ти из 7-ми последних домашних матчей.
🔥 Средний кэф – 2.11!
Пишите свои прогнозы на сегодняшние матчи в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.