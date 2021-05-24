Betting Insider

5 трендов на сегодня: ТМ в Сегунде + ИТБ в Чемпионате Австрии. Кэфы от 1.55 до 3.14!

автор Сергей Рябкин

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Сегодня пройдет предпоследний тур Сегунды. Также состоится несколько матчей в чемпионате Австрии!

Мы собрали тренды к главным событиям дня!

🚀 Кэфы от 1.55 до 3.14!

18:00 «Хартберг» – «Аустрия»

⏰ 18:00

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 2.17

  • У «Аустрии» эта ставка заходит три матча подряд.

«Фуэнлабрада» – «Спортинг» Хихон

22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.55

  • У «Спортинга» эта ставка заходит 7 матчей подряд.

«Леганес» – «Малага»

⏰ 22:00

Ставка: П1 + ТМ (3,5) за 1.76

  • Такая ставка заходила в трех последних личных встречах между командами.

«Жирона» – «Алькоркон»

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 1.94

  • У «Жироны» 6 побед подряд.

«Лас Пальмас» – «Альбасете»

⏰ 22:00

Ставка: П1 в обоих таймах за 3.14

  • «Лас Пальмас» обыгрывал «Альбасете» в обоих таймах 6-ти из 7-ми последних домашних матчей.

🔥 Средний кэф – 2.11!

Пишите свои прогнозы на сегодняшние матчи в комментариях!

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