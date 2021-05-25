Экспресс на матчи чемпионатов Армении, Румынии и Словакии. Общий коэффициент – 8.12!
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Сегодня пройдут матчи в чемпионатах Румынии, Армении и Словакии. Мы собрали экспресс из прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.
🔥 Общий кэф – 8.12!
- 18:30 «Арарат» – «Алашкерт»: П2 за 2.48.
- 20:00 «Жилина» – «Середь»: ТМ (2,5) за 2.34.
- 20:30 «ЧФР» Клуж – «Стяуа»: П1 за 1.40.
Вчерашний экспресс с кэфом 11.51 зашел!
Статистика 5 последних экспрессов:
✅ 3 победы; ❌ 2 поражения.
Кто победил в комментариях?
Победного экспресса мы найти не смогли, но Сергей Клавдиев дал сразу три точных прогноза на одно событие!
Соберите в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – завтра мы его покажем
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Александр Челдышов
55.2% WR0.26% ROI
Александр Челдышов
55.2% WR0.26% ROI
Витальджон
39.7% WR-5.7% ROI