Betting Insider

Экспресс на матчи чемпионатов Армении, Румынии и Словакии. Общий коэффициент – 8.12!

автор Юрий Еремичев

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Сегодня пройдут матчи в чемпионатах РумынииАрмении и Словакии. Мы собрали экспресс из прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.

🔥 Общий кэф – 8.12!

Вчерашний экспресс с кэфом 11.51 зашел! 

Статистика 5 последних экспрессов:

✅ 3 победы; ❌ 2 поражения.

Кто победил в комментариях?

Победного экспресса мы найти не смогли, но Сергей Клавдиев дал сразу три точных прогноза на одно событие!


Соберите в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – завтра мы его покажем

Комментарии
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Александр Челдышов
55.2% WR0.26% ROI
от меня вчера точный экспресс в комментариях был.
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Александр Челдышов
55.2% WR0.26% ROI
или они не должны пересекаться с тем что уже сбросили?
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Витальджон
39.7% WR-5.7% ROI
Арарат-Алашкерт П1 Жилина-Середь Ф1(-1.5). ЧФР-Стяуа X 2
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