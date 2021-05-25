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Сегодня пройдут матчи в чемпионатах Румынии, Армении и Словакии. Мы собрали экспресс из прогнозов пользователей Betting Insider на сегодняшние матчи.

🔥 Общий кэф – 8.12!

Вчерашний экспресс с кэфом 11.51 зашел!

Статистика 5 последних экспрессов:

✅ 3 победы; ❌ 2 поражения.

Кто победил в комментариях?

Победного экспресса мы найти не смогли, но Сергей Клавдиев дал сразу три точных прогноза на одно событие!





Соберите в комментариях свой экспресс! Если он сыграет – завтра мы его покажем