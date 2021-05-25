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4 тренда на сегодня: ТМ в Румынии + ОЗ в Словакии! Кэфы от 1.71 до 2.51!

автор Юрий Еремичев

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Мы собрали тренды к матчам чемпионатов Черногории, Армении, Румынии и Словакии!

🚀 Кэфы от 1.71 до 2.51!

«Арарат» – «Алашкерт»

⏰ 18:30

Ставка: П1 за 2.51

  • «Арарат» выиграл три из 4-х последних матчей против «Алашкерта».

«Жилина» – «Середь»

20:00

Ставка: Обе забьют (да) за 1.71

  • Ставка заходила в 8-ми последних матчах «Жилины».

«ЧФР» Клуж – «Стяуа»

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.75

  • У «ЧФР» эта ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей.

«Зета» – «Будучность»

⏰ 21:00

Ставка: Обе забьют (да) за 1.80

  • У «Будучности» эта ставка сыграла в трех последних матчах.

🔥 Средний кэф – 1.94!

Пишите свои прогнозы на сегодняшние матчи в комментариях!

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