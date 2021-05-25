4 тренда на сегодня: ТМ в Румынии + ОЗ в Словакии! Кэфы от 1.71 до 2.51!
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Мы собрали тренды к матчам чемпионатов Черногории, Армении, Румынии и Словакии!
🚀 Кэфы от 1.71 до 2.51!
«Арарат» – «Алашкерт»
⏰ 18:30
Ставка: П1 за 2.51
- «Арарат» выиграл три из 4-х последних матчей против «Алашкерта».
«Жилина» – «Середь»
⏰ 20:00
Ставка: Обе забьют (да) за 1.71
- Ставка заходила в 8-ми последних матчах «Жилины».
«ЧФР» Клуж – «Стяуа»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.75
- У «ЧФР» эта ставка заходила в 4-х из 5-ти последних матчей.
«Зета» – «Будучность»
⏰ 21:00
Ставка: Обе забьют (да) за 1.80
- У «Будучности» эта ставка сыграла в трех последних матчах.
🔥 Средний кэф – 1.94!
Пишите свои прогнозы на сегодняшние матчи в комментариях!
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