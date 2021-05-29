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Мы собрали тренды к главным событиям дня!

🚀 Кэфы от 1.83 до 2.46!

⏰ 17:00

Ставка: Обе забьют (да) за 1.83

У БАТЭ эта ставка заходит в трех матчах подряд.

⏰ 17:00

Ставка: П1 за 1.86

«Брентфорд» выиграл 5 из 6-ти последних матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.46

Эта ставка заходила в трех из 4-х последних матчей «Сити» в ЛЧ.

🔥 Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Делитесь мнением в комментариях!



