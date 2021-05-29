3 тренда на сегодня: «верх» в финале ЛЧ и ОЗ в Чемпионате Беларуси . Средний кэф – 2.05!
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Мы собрали тренды к главным событиям дня!
🚀 Кэфы от 1.83 до 2.46!
БАТЭ – «Славия» Мозырь
⏰ 17:00
Ставка: Обе забьют (да) за 1.83
- У БАТЭ эта ставка заходит в трех матчах подряд.
«Брентфорд» – «Суонси»
⏰ 17:00
Ставка: П1 за 1.86
- «Брентфорд» выиграл 5 из 6-ти последних матчей.
«Манчестер Сити» – «Челси»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.46
- Эта ставка заходила в трех из 4-х последних матчей «Сити» в ЛЧ.
🔥 Средний кэф – 2.05!
Зайдут ли тренды? Делитесь мнением в комментариях!
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