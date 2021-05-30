Betting Insider

4 тренда на сегодня: ТМ в Беларуси + ИТБ в Австрии. Кэфы от 1.68 до 2.79!

автор Алексей Шабалдин

🎁 Получи 1000 рублей к сегодняшним матчам от Winline!

Мы собрали тренды к матчам Сегундычемпионатов Беларуси и Австрии!

🚀 Кэфы от 1.68 до 2.79!

«Динамо» Брест – «Энергетик»

⏰ 18:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.04

  • Ставка заходила в 8-ми последних матчах «Динамо».

«Вольфсберг» – «Аустрия»

⏰ 18:00

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 2.08

  • У  «Аустрии» эта ставка заходит в 5-ти матчах подряд.

«Малага» – «Кастельон»

22:00

Ставка: П1 в обоих таймах за 2.79

  • Такая ставка заходила в трех последних очных встречах этих команд.

«Алькоркон» – «Эспаньол»

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.68

  • Ставка заходила в трех последних личных встречах «Алькоркона» с «Эспаньолом».

🔥 Средний кэф – 2.15!

Зайдут ли тренды? Пишите в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.