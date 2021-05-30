4 тренда на сегодня: ТМ в Беларуси + ИТБ в Австрии. Кэфы от 1.68 до 2.79!
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Мы собрали тренды к матчам Сегунды, чемпионатов Беларуси и Австрии!
🚀 Кэфы от 1.68 до 2.79!
«Динамо» Брест – «Энергетик»
⏰ 18:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.04
- Ставка заходила в 8-ми последних матчах «Динамо».
«Вольфсберг» – «Аустрия»
⏰ 18:00
Ставка: ИТБ2 (1,5) за 2.08
- У «Аустрии» эта ставка заходит в 5-ти матчах подряд.
«Малага» – «Кастельон»
⏰ 22:00
Ставка: П1 в обоих таймах за 2.79
- Такая ставка заходила в трех последних очных встречах этих команд.
«Алькоркон» – «Эспаньол»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.68
- Ставка заходила в трех последних личных встречах «Алькоркона» с «Эспаньолом».
🔥 Средний кэф – 2.15!
Зайдут ли тренды? Пишите в комментариях!
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