Betting Insider

Санчо перейдет в «МЮ», а Грилиш – в «Сити»? Собрали 45 самых вероятных трансферов этого лета

автор Алексей Шабалдин

Хотя Евро-2020 в самом разгаре, через 2 недели в Европе откроется трансферное окно. Перейдет ли Санчо в «МЮ»? А где начнет новый сезон Джек Грилиш?

Мы собрали 45 самых вероятных трансферов летнего ТО. 

  • Джейдон Санчо в «МЮ» – 1.12
  • Одсонн Эдуар в «Лестер» – 1.14
  • Сэм Джонстон в «Вест Хэм» – 1.20
  • Джеймс Тарковски в «Лестер» – 1.33
  • Джек Грилиш в «Ман Сити» – 1.53
  • Ив Биссума в «Арсенал» – 1.66
  • Джесси Лингард в «Вест Хэм» – 1.66
  • Дэниел Джеймс в «Лестер» – 1.66
  • Диего Коста в любой бразильский клуб – 1.72
  • Ромелу Лукаку в «Челси» – 1.80
  • Каллум Хадсон-Одои в «Баварию» – 2.00
  • Рубен Невеш в «Арсенал» – 2.00
  • Родриго Де Пауль в «Атлетико» М – 2.25
  • Харри Кейн в «Ман Сити» – 2.37
  • Эрлинг Холанд в «Челси» – 2.50
  • Эдуарду Камавинга в «ПСЖ» – 2.50
  • Патсон Дака в «Лейпциг» – 2.62
  • Эктор Бельерин в «Бетис» – 2.75
  • Бернарду Силва в «Атлетико» М – 2.75
  • Макс Эронз в «Манчестер Юнайтед» – 2.75
  • Рафаэль Варан в «МЮ» – 3.00
  • Конор Галлахер в «Кристал Пэлас» – 3.00
  • Александар Митрович в «Рому» – 3.00
  • Сандер Берге в «Арсенал» – 3.00
  • Бен Уайт в «Арсенал» – 3.00
  • Адама Траоре в «Челси» – 3.00
  • Ник Поуп в «Тоттенхэм» – 3.25
  • Пау Торрес в Ман Сити» – 3.50
  • Алекс Окслейд-Чемберлен в «Вест Хэм» – 3.50
  • Рубен Лофтус-Чик в «Лацио» – 3.50
  • Педру Нету в «Эвертон» – 3.50
  • Джеймс Уорд-Проуз в «Астон Виллу» – 3.50
  • Тэмми Абрахам в «МЮ» – 3.75
  • Гарет Бэйл в «Тоттенхэм» – 3.75
  • Усем Ауар в «Арсенал» – 4.00
  • Деклан Райс в «Челси» – 4.00
  • Аарон Рэмси в «Ливерпуль» – 4.00
  • Дуайт Макнил в «Астон Виллу» – 4.00
  • Марсель Забитцер в «Тоттенхэм» – 4.00
  • Мусса Дембеле в «Атлетико» М – 4.00
  • Тарик Лэмпти в «Арсенал» – 4.00
  • Душан Влахович в «Ливерпуль» – 5.00
  • Матеус Кунья в «Лидс Юнайтед» – 5.00
  • Юри Тилеманс в «Ливерпуль» – 5.00
  • Эйнсли Мэйтленд-Найлз в «Кристал Пэлас» – 5.00.

Таким образом, букмекеры практически уверены в том, что Джейдон Санчо начнет новый сезон в составе «МЮ». Недавно в СМИ прошла информация, что «Боруссия»  отклонила первое предложение «МЮ». Английский клуб предложил 78 миллионов евро + 10 миллионов бонусами. Дортмундцы же хотят получить в общем порядка 100 миллионов евро. Однако клубы, тем не менее, близки к консенсусу.  

А чей трансфер вы ждете больше всего? Напишите об этом в комментариях!

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