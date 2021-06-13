Санчо перейдет в «МЮ», а Грилиш – в «Сити»? Собрали 45 самых вероятных трансферов этого лета

Хотя Евро-2020 в самом разгаре, через 2 недели в Европе откроется трансферное окно. Перейдет ли Санчо в «МЮ»? А где начнет новый сезон Джек Грилиш?

Мы собрали 45 самых вероятных трансферов летнего ТО.

Джейдон Санчо в «МЮ» – 1.12

Одсонн Эдуар в «Лестер» – 1.14

Сэм Джонстон в «Вест Хэм» – 1.20

Джеймс Тарковски в «Лестер» – 1.33

Джек Грилиш в «Ман Сити» – 1.53

Ив Биссума в «Арсенал» – 1.66

Джесси Лингард в «Вест Хэм» – 1.66

Дэниел Джеймс в «Лестер» – 1.66

Диего Коста в любой бразильский клуб – 1.72

Ромелу Лукаку в «Челси» – 1.80

Каллум Хадсон-Одои в «Баварию» – 2.00

Рубен Невеш в «Арсенал» – 2.00

Родриго Де Пауль в «Атлетико» М – 2.25

Харри Кейн в «Ман Сити» – 2.37

Эрлинг Холанд в «Челси» – 2.50

Эдуарду Камавинга в «ПСЖ» – 2.50

Патсон Дака в «Лейпциг» – 2.62

Эктор Бельерин в «Бетис» – 2.75

Бернарду Силва в «Атлетико» М – 2.75

Макс Эронз в «Манчестер Юнайтед» – 2.75

Рафаэль Варан в «МЮ» – 3.00

Конор Галлахер в «Кристал Пэлас» – 3.00

Александар Митрович в «Рому» – 3.00

Сандер Берге в «Арсенал» – 3.00

Бен Уайт в «Арсенал» – 3.00

Адама Траоре в «Челси» – 3.00

Ник Поуп в «Тоттенхэм» – 3.25

Пау Торрес в Ман Сити» – 3.50

Алекс Окслейд-Чемберлен в «Вест Хэм» – 3.50

Рубен Лофтус-Чик в «Лацио» – 3.50

Педру Нету в «Эвертон» – 3 .50

Джеймс Уорд-Проуз в «Астон Виллу» – 3.50

Тэмми Абрахам в «МЮ» – 3.75

Гарет Бэйл в «Тоттенхэм» – 3.75

Усем Ауар в «Арсенал» – 4.00

Деклан Райс в «Челси» – 4.00

Аарон Рэмси в «Ливерпуль» – 4.00

Дуайт Макнил в «Астон Виллу» – 4.00

Марсель Забитцер в «Тоттенхэм» – 4.00

Мусса Дембеле в «Атлетико» М – 4.00

Тарик Лэмпти в «Арсенал» – 4.00

Душан Влахович в «Ливерпуль» – 5.00

Матеус Кунья в «Лидс Юнайтед» – 5.00

Юри Тилеманс в «Ливерпуль» – 5.00

Эйнсли Мэйтленд-Найлз в «Кристал Пэлас» – 5.00.

Таким образом, букмекеры практически уверены в том, что Джейдон Санчо начнет новый сезон в составе «МЮ». Недавно в СМИ прошла информация, что «Боруссия» отклонила первое предложение «МЮ». Английский клуб предложил 78 миллионов евро + 10 миллионов бонусами. Дортмундцы же хотят получить в общем порядка 100 миллионов евро. Однако клубы, тем не менее, близки к консенсусу.

А чей трансфер вы ждете больше всего? Напишите об этом в комментариях!