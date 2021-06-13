Санчо перейдет в «МЮ», а Грилиш – в «Сити»? Собрали 45 самых вероятных трансферов этого лета
Хотя Евро-2020 в самом разгаре, через 2 недели в Европе откроется трансферное окно. Перейдет ли Санчо в «МЮ»? А где начнет новый сезон Джек Грилиш?
Мы собрали 45 самых вероятных трансферов летнего ТО.
- Джейдон Санчо в «МЮ» – 1.12
- Одсонн Эдуар в «Лестер» – 1.14
- Сэм Джонстон в «Вест Хэм» – 1.20
- Джеймс Тарковски в «Лестер» – 1.33
- Джек Грилиш в «Ман Сити» – 1.53
- Ив Биссума в «Арсенал» – 1.66
- Джесси Лингард в «Вест Хэм» – 1.66
- Дэниел Джеймс в «Лестер» – 1.66
- Диего Коста в любой бразильский клуб – 1.72
- Ромелу Лукаку в «Челси» – 1.80
- Каллум Хадсон-Одои в «Баварию» – 2.00
- Рубен Невеш в «Арсенал» – 2.00
- Родриго Де Пауль в «Атлетико» М – 2.25
- Харри Кейн в «Ман Сити» – 2.37
- Эрлинг Холанд в «Челси» – 2.50
- Эдуарду Камавинга в «ПСЖ» – 2.50
- Патсон Дака в «Лейпциг» – 2.62
- Эктор Бельерин в «Бетис» – 2.75
- Бернарду Силва в «Атлетико» М – 2.75
- Макс Эронз в «Манчестер Юнайтед» – 2.75
- Рафаэль Варан в «МЮ» – 3.00
- Конор Галлахер в «Кристал Пэлас» – 3.00
- Александар Митрович в «Рому» – 3.00
- Сандер Берге в «Арсенал» – 3.00
- Бен Уайт в «Арсенал» – 3.00
- Адама Траоре в «Челси» – 3.00
- Ник Поуп в «Тоттенхэм» – 3.25
- Пау Торрес в Ман Сити» – 3.50
- Алекс Окслейд-Чемберлен в «Вест Хэм» – 3.50
- Рубен Лофтус-Чик в «Лацио» – 3.50
- Педру Нету в «Эвертон» – 3.50
- Джеймс Уорд-Проуз в «Астон Виллу» – 3.50
- Тэмми Абрахам в «МЮ» – 3.75
- Гарет Бэйл в «Тоттенхэм» – 3.75
- Усем Ауар в «Арсенал» – 4.00
- Деклан Райс в «Челси» – 4.00
- Аарон Рэмси в «Ливерпуль» – 4.00
- Дуайт Макнил в «Астон Виллу» – 4.00
- Марсель Забитцер в «Тоттенхэм» – 4.00
- Мусса Дембеле в «Атлетико» М – 4.00
- Тарик Лэмпти в «Арсенал» – 4.00
- Душан Влахович в «Ливерпуль» – 5.00
- Матеус Кунья в «Лидс Юнайтед» – 5.00
- Юри Тилеманс в «Ливерпуль» – 5.00
- Эйнсли Мэйтленд-Найлз в «Кристал Пэлас» – 5.00.
Таким образом, букмекеры практически уверены в том, что Джейдон Санчо начнет новый сезон в составе «МЮ». Недавно в СМИ прошла информация, что «Боруссия» отклонила первое предложение «МЮ». Английский клуб предложил 78 миллионов евро + 10 миллионов бонусами. Дортмундцы же хотят получить в общем порядка 100 миллионов евро. Однако клубы, тем не менее, близки к консенсусу.
А чей трансфер вы ждете больше всего? Напишите об этом в комментариях!
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