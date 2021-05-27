Валера Мороз – единственный, кто угадал победителя ЛЕ в комментариях!

«Вильярреал» обыграл «МЮ» в финале Лиги Европы. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. Все решилось в серии пенальти, в которой команда Эмери оказались сильнее: 11:10. Решающий пенальти не реализовал Давид Де Хеа

В течение пяти месяцев (после каждой стадии плей-офф), мы у вас спрашивали, кого вы считаете фаворитом этого сезона. Настало время подвести итоги!

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«МЮ» – 23 раза. Это неудивительно, так как перед стартом плей-офф команда Сульшера котировалась фаворитами. Кэф на их победу был 5.50 .

. Далее идет «Арсенал» – 9 раз. Кэф на их победу перед стартом был 6.70.

Однако только Валера Мороз был единственным, кто угадал, что ЛЕ в этом сезоне возьмет «Вильярреал». Именно он получает 500 рублей фрибетом от наших друзей из Parimatch!

Однако у вас еще есть возможность получить фрибет 500 рублей! Для этого необходимо угадать победителя финала ЛЧ под этим постом. Удачи!