Букмекеры дают 65% вероятности на непопадание сборной России на ЧМ-2022. Осталось 7 матчей в группе

Эксперты и букмекеры снизили шансы сборной России на чемпионат мира в Катаре. На это повлияло плохое выступление на Евро-2020, увольнение Станислава Черчесова и предстоящий сложный календарь в квалификационной группе. БК дают кэф 2.70 на то, что Россия не сыграет на ЧМ-2022.

Какие расклады в группе на данный момент?

После трех туров у сборной России 6 набранных очков. Отметим, что Россия находится ниже Хорватии в таблице только по дополнительным показателям. Словакия занимает третью строчку с пятью баллами в активе.

Предстоящие матчи сборной России

Сборной осталось сыграть 7 отборочных матчей в группе. В сентябре Россия проведет матч с Хорватией дома, с Кипром в гостях и с Мальтой дома. Ещё две игры запланированы на октябрь: со сборной Словакии(дома) и Словенией (в гостях). Финиширует же отборочный цикл Россия в ноябре матчами с Кипром (дома) и Хорватией (в гостях).

Как вы думаете, удастся ли сборной России отобраться на ЧМ-2022? Пишите в комментариях!