Betting Insider

Абрахам может покинуть «Челси» летом. На игрока претендуют 4 топ-клуба АПЛ

автор Данила Карзанов

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам готов уйти из клуба. Англичанин недоволен тем, что ему дают мало игрового времени в сезоне. Из-за этого игрок не попал в заявку на Евро-2020

Ранее появилась информация, что в игроке заинтересованы «Вест Хэм» и «МЮ», которые планируют усилить атакующую линию. Также сообщается, что форвард может перейти в «Астон Виллу». 


Букмекеры оценили, где может продолжить карьеру Абрахам. 

Следующий клуб Тэмми Абрахама

  • «Астон Вилла» – 3.00;
  • «Вест Хэм» – 4.33;
  • «МЮ» – 5.50;
  • «Арсенал» – 6.00;
  • «Боруссия» Д – 13.00;
  • «Лестер» – 13.00;
  • «Кристал Пэлас» – 15.00;
  • «Тоттенхэм» – 21.00;
  • «Эвертон» – 21.00

Напомним, что нынешний контракт 23-летнего форварда с «Челси» рассчитан до 2023-го года.

В какой клуб перейдет Абрахам? Пишите ваши мнения в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.