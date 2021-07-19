Абрахам может покинуть «Челси» летом. На игрока претендуют 4 топ-клуба АПЛ

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам готов уйти из клуба. Англичанин недоволен тем, что ему дают мало игрового времени в сезоне. Из-за этого игрок не попал в заявку на Евро-2020.

Ранее появилась информация, что в игроке заинтересованы «Вест Хэм» и «МЮ», которые планируют усилить атакующую линию. Также сообщается, что форвард может перейти в «Астон Виллу».





Букмекеры оценили, где может продолжить карьеру Абрахам.

Следующий клуб Тэмми Абрахама

«Астон Вилла» – 3.00 ;

; «Вест Хэм» – 4.33 ;

; «МЮ» – 5.50 ;

; «Арсенал» – 6.00 ;

; «Боруссия» Д – 13.00 ;

; «Лестер» – 13.00 ;

; «Кристал Пэлас» – 15.00 ;

; «Тоттенхэм» – 21.00 ;

; «Эвертон» – 21.00.

Напомним, что нынешний контракт 23-летнего форварда с «Челси» рассчитан до 2023-го года.

В какой клуб перейдет Абрахам? Пишите ваши мнения в комментариях!