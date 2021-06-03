Как пройдет первый сезон Агуэро в Ла Лиге? Букмекеры оценили, сколько Серхио забьет за «Барсу»

В конце мая «Барселона» приобрела Серхио Агуэро. Нападающий подписал 2-летний контракт с испанским клубом, а сумма отступных составляет 100 млн евро. Серхио играл за «Сити» 10 лет и ушел в «Барсу» свободным агентом.

Букмекеры проанализировали, как проявит себя аргентинский форвард в «Барселоне». БК верят, что Агуэро сможет забить минимум 14 голов в Ла Лиге за сезон. Кэф на это событие – 1.85.

Ставки на голевую статистику Агуэро в сезоне 21/22 от букмекеров:

Забьет минимум 14 мячей в Ла Лиге в следующем сезоне — 1.85;

Отдаст минимум пять голевых передач в Ла Лиге в следующем сезоне — 1.85;

Сделает минимум три дубля — 2.20 (один, два или ни одного — 1.60);

Сделает хет-трик — 4.00 (нет — 1.20);

Выиграет чемпионат Испании с Барселоной в первом же сезоне — 2.40 (нет — 1.51)

В сезоне 2020/21 Агуэро сыграл 12 матчей и забил 4 гола в АПЛ, пропустив часть сезона из-за травмы. За 10 лет в «Сити» форвард лишь два сезона не забивал больше 15 голов в АПЛ.

Сколько забьет Агуэро за «Барсу» в первом сезоне? Пишите ваши мнения в комментариях!