26 августа в 20:30 (МСК) грозненский «Ахмат» примет тульский «Арсенал». Матч состоится в рамках 6-го тура первенства РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на эту игру вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Ахмат»: форма, ставки и прогноз

«Ахмат» после пяти туров РПЛ расположился на десятом месте с шестью очками. Команда Андрея Талалаева одержала две победы и три раза проиграла в текущем сезоне. В последнем туре грозненцы уступили в Москве ЦСКА со счетом 2:0.

Домашний матч с «Арсеналом» — хорошая возможность для «Ахмата» поправить турнирное положение и подобраться поближе к группе лидеров чемпионата.

Перед игрой с «Арсеналом» у грозненцев есть потери в составе. Не сыграет удаленный в матче с ЦСКА Евгений Харин. Под вопросом участие в матче травмированных Марата Быстрова и Мохамеда Конате. Ознакомиться с предварительным составом «Ахмата», а также посмотреть обзор состава команды в предыдущих матчах можно здесь.

Букмекеры считают грозненский клуб фаворитом предстоящей встречи. Такого же мнения придерживается и половина капперов Betting Insider, давших прогноз на этот матч.

Пользователь нашего сайта Артем Екимцев считает, что «Ахмат» победит благодаря поддержке родных трибун, а также дает прогноз на то, что в составе хозяев забьет Бернард Бериша.





Повторить за каппером и поставить на победу грозненцев в букмекерской компании Pin-Up.ru можно за 1.90.

«Арсенал»: форма, ставки и прогноз

«Арсенал» после пяти туров РПЛ занимает 13 место с четырьмя очками. В активе команды одна победа, одна ничья и три поражения. «Арсенал» пропустил в пяти матчах 11 мячей, и является вместе с «Ростовом» худшим клубом чемпионата по этому показателю.

Стоит отметить, что у туляков был сложный календарь на старте сезона, трое соперников команды по первым турам были из числа клубов, которые представляют Россию в нынешнем сезоне еврокубков.

В предыдущим туре «Арсенал» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), отыгравшись в концовке матча.

В матче с «Ахматом» не сможет сыграть Зурико Давиташвили, под вопросом участие в игре основного форварда команды Евгения Луценко. Предварительный состав тульского клуба на предстоящую игру можно посмотреть здесь.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам встречи, коэффициент на победу «Арсенала» идет за 4.42, вариант с Х2 можно взять за 1.95.

«Ахмат» – «Арсенал»: счет в последних матчах





Статистика матчей обоих клубов в текущем сезоне заставляет присмотреться к ставке на результативный футбол в предстоящем матче.

В 4 из 5 матчей обоих клубов в нынешнем сезоне заходила ставка ТБ 2,5. В букмекерской компании Pin-Up.ru поставить на данное событие можно за 1.90.

Также в 4 из 5 матчей каждой из команд забивали оба соперника. В Pin-Up.ru кэф на ОЗ-да равен 1.81.

«Ахмат» – «Арсенал»: статистика личных встреч





В последних пяти очных встречах соперников в РПЛ «Арсенал» ни разу не смог победить грозненцев. В трех из этих матчей туляки не забивали в ворота «Ахмата». Попробовать заиграть сухую победу хозяев предстоящей встречи можно за 2.99.



В 4 играх из 5 было забито меньше трех мячей. Кэф на ТМ (2,5) можно взять за 1.97, комбинированная ставка 1Х + ТМ (2,5) идет за 2.24.

Где можно посмотреть трансляцию?

В прямом эфире трансляцию матча «Ахмат» – «Арсенал» покажет телеканал «Матч Премьер» 26 августа в 20:25 по мск. Трансляцию можно будет купить за 149 рублей.