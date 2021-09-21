«Ювентус» впервые за 60 лет ни разу не выиграл в 4 турах. Букмекеры оценили вероятность отставки Аллегри

«Ювентус» повторил «достижение» сезона-1961/1962, когда туринский клуб не смог одержать ни одной победы в первых четырех матчах Серии А. Команда Аллегри разошлась миром с «Миланом» (1:1) и «Удинезе» (2:2), а также 2 матча проиграла: «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).

Кроме того, иза-за неудач на старте сезоне клуб больше не считается фаворитом Серии А: кэф увеличился с 1.90 до 5.20.

«Интер» – 2.90 ;

; «Ювентус» – 5.20 ;

; «Аталанта» – 6.50 ;

; «Милан» – 7.00.

Кроме того, букмекеры оценили шансы ухода Аллегри до конца этого года. Поставить на то, что главный тренер «Ювентуса» будет уволен до 25 декабря этого года, можно с кэфом 11.00.

На данный момент «Ювентус» занимает 18-е место в Серии А.

Как думаете, уволят ли Аллегри до конца года? И какое мест займет «Ювентус» мест опо итогам сезона?