«Ювентус» впервые за 60 лет ни разу не выиграл в 4 турах. Букмекеры оценили вероятность отставки Аллегри
«Ювентус» повторил «достижение» сезона-1961/1962, когда туринский клуб не смог одержать ни одной победы в первых четырех матчах Серии А. Команда Аллегри разошлась миром с «Миланом» (1:1) и «Удинезе» (2:2), а также 2 матча проиграла: «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).
Кроме того, иза-за неудач на старте сезоне клуб больше не считается фаворитом Серии А: кэф увеличился с 1.90 до 5.20.
- «Интер» – 2.90;
- «Ювентус» – 5.20;
- «Аталанта» – 6.50;
- «Милан» – 7.00.
Кроме того, букмекеры оценили шансы ухода Аллегри до конца этого года. Поставить на то, что главный тренер «Ювентуса» будет уволен до 25 декабря этого года, можно с кэфом 11.00.
На данный момент «Ювентус» занимает 18-е место в Серии А.
Как думаете, уволят ли Аллегри до конца года? И какое мест займет «Ювентус» мест опо итогам сезона?
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.