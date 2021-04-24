Альварес vs Сондерс: чемпион мира по боксу поставит 10 000 долларов на нокаут Альвареса

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Юбенк Крис заявил, что Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) нокаутирует Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО).



Бой состоится 8 мая на стадионе в Арлингтоне. По словам организаторов, они планируют продать 60 000 билетов. Альварес владеет чемпионскими поясами WBA и WBC, Сондерс – WBO.



Букмекеры считают Альвареса фаворитом боя: 1.15 против 5.50. На победу Альвареса нокаутом букмекеры предлагают кэф 2.10.