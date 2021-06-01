Карло Анчелотти стал главным тренером мадридского «Реала»

«Реал» объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера клуба.

Напомним, что после ухода Зидана, букмекеры считали фаворитом Антонио Конте. Кэф на его назначение был 1.50. А вот в возвращение Анчелотти букмекеры не особо верили. Кэф на назначение итальянца был 18.00. Впрочем, точно такой же, как и на назначение Йоахима Лева.

Карло Анчелотти уже управлял «Реалом» с 2013 по 2015 гг. С ним «Реал» стал обладателем Кубка Испании сезона-2013/14, победителем Лиги чемпионов сезона-2013/14, обладателем Суперкубка УЕФА в 2014 г. и победителем Клубного чемпионата мира.

Сможет ли Анчелотти снова привести «Реал» к победе в Лиге чемпионов? Напишите свое мнение в комментариях!