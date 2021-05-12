«Сити» снова чемпион, «Ливерпуль» – теперь не главный соперник. Линия на итоги АПЛ-2021/22

«Ман Сити» стал чемпионом АПЛ сезона-2020/2021 за три тура до конца чемпионата. На данный момент отрыв от «МЮ», занимающего второе место - 10 очков. Подопечные Сульшера еще имели теоретические шансы догнать «Сити», однако они проиграли «Лестеру» со счетом 1:2 в матче 36 тура.

Хотя этот сезон еще не закончился, и продолжается борьба за еврокубки, букмекеры открыли линию на чемпиона Англии сезона-2021/2022. Последние пару лет «Ливерпуль» был одним из явных претендентов на победу в турнире, однако сейчас букмекеры не верят в успех команды Клоппа.

«Ман Юнайтед», занимающий на данный момент вторую строчку, также не списках явных фаворитов. Топ-5 выглядит следующим образом:

«Манчестер Сити» — 1.61

«Челси» — 6.00

«Ливерпуль» — 7.50

«Манчестер Юнайтед» — 9.00

«Лестер» — 34.00.

Шансы новичков АПЛ, «Норвича» и «Уотфорда» оцениваются кэфом 1501.00.

Напомним, что для «Ман Сити» это чемпионство стало пятым в 21 веке, а для Гвардиолы — третьим.

Сможет ли кто-то помешать «Ман Сити» в следующем сезоне?