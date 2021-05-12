«Сити» снова чемпион, «Ливерпуль» – теперь не главный соперник. Линия на итоги АПЛ-2021/22
«Ман Сити» стал чемпионом АПЛ сезона-2020/2021 за три тура до конца чемпионата. На данный момент отрыв от «МЮ», занимающего второе место - 10 очков. Подопечные Сульшера еще имели теоретические шансы догнать «Сити», однако они проиграли «Лестеру» со счетом 1:2 в матче 36 тура.
Хотя этот сезон еще не закончился, и продолжается борьба за еврокубки, букмекеры открыли линию на чемпиона Англии сезона-2021/2022. Последние пару лет «Ливерпуль» был одним из явных претендентов на победу в турнире, однако сейчас букмекеры не верят в успех команды Клоппа.
«Ман Юнайтед», занимающий на данный момент вторую строчку, также не списках явных фаворитов. Топ-5 выглядит следующим образом:
- «Манчестер Сити» — 1.61
- «Челси» — 6.00
- «Ливерпуль» — 7.50
- «Манчестер Юнайтед» — 9.00
- «Лестер» — 34.00.
Шансы новичков АПЛ, «Норвича» и «Уотфорда» оцениваются кэфом 1501.00.
Напомним, что для «Ман Сити» это чемпионство стало пятым в 21 веке, а для Гвардиолы — третьим.