1000 рублей – твой подарок к матчу Аргентина – Чили! Игра начинается в 00:00

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Сборная Аргентины сыграет с Чили в рамках Кубка Америки. Игра стартует ровно в полночь!
(1.74) Аргентина – Чили (6.00)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре! Напоминаем, что Winline дарит 1000 рублей к матчам Кубка Америки.
- Ничья за 3.65. Ставка заходила в трех из четырех последних матчей сборной Аргентины. Такой результат также был зафиксирован в трех из 5-ти последних личных встреч между командами.
- Обе забьют (да) за 2.07. Аргентина забивала и пропускала в 4-х из 5-ти последних матчей. Также эта ставка заходила в 4-х последних матчах сборной Чили.
- ТБ (3,5) за 3.80. Ставка заходила в 5-ти из 8-ми последних игр сборной Аргентины.