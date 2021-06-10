15 июня в 00:00 (МСК) очным поединком свой путь на Кубке Америки начнут Аргентина и Чили. Встреча состоится на Олимпийском стадионе Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро. Аналитики Pin-Up.ru предлагают седующие котировки на исход:

победа Аргентины – 1.70;

победа Чили – 5.70;

ничья – 3.70.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Аргентина: форма, ставки и прогноз

Аргентина не проигрывает уже 13 матчей кряду. Последнее поражение аргентинцы потерпели еще в 2019 году от Бразилии.

Травмы

Из-за травмы за Аргентину не сыграет Кристиан Ромеро. Он не примет участие в первых матчах турнира, но все остальные лидеры в строю. Узнать предварительный состав сборной Аргентины вы можете здесь.

Ставки на Аргентину

58% наших пользователей готовы сделать ставку на победу сборной Аргентины. Один из них – Грустный Валя, который объясняет свою веру в аргентинцев очной встречей команд, которая состоялась неделей ранее.

Если вы хотите коэффициент побольше, то можно взять фору (-1,5). За нее в Pin-Up.ru дают коэффициент 3.10.

Чили: форма, ставки и прогноз

У Чили есть проблемы. Команда имеет все шансы пролететь мимо ЧМ-2022. Очень неудачно она выступает в отборе. Свой последний матч Чили сыграл против Боливии, и даже ее они не смогли обыграть (1:1).

Травмы

Травм в стане «Ла Роха» нет, поэтому во вторник на поле чилийцы выйдут в полном составе. Узнать предварительный состав сборной Чили вы можете здесь.

Ставки на Чили

Часть пользователей готова поставить на фору чилийцев (+1,5). Один из них – Миша Пурелиани, который сейчас набрал неплохой ход.

Гол сборной Чили в Pin-Up.ru оценивается коэффицентом 1.75.

Аргентина – Чили: счет в последних матчах

За последние 4 матча у сборной Аргентины лишь однажды сыграл «верх». Чилийцы два матча кряду не могут пробить ТБ. Поставить на ТМ (2,5) в предстоящей очной игре команд в Pin-Up.ru можно за 1.75.

Аргентина – Чили: статистика личных встреч

В двух последних встречах между Аргентиной и Чили неизменно фиксировалась ничья. Одна из них состоялась неделю назад. Поставить на ничью в их очной встрече на предстоящем Кубке Америки в Pin-Up.ru можно за коэффицент 3.70.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча Аргентина – Чили эксклюзивно покажет Окко Спорт. Оформить подписку на сервис можно либо на год за 3990 рублей, либо помесячно за 649 рублей.

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