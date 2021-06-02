Сборная Аргентины на Кубке Америки: коэффициенты, состав и тренды

С 12 июня по 12 июля в Бразилии пройдет 47-й розыгрыш Кубка Америки. Изначально он должен был пройти в середине 2020 года в Аргентине и Колумбии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, затем и вовсе полностью перенесен в Бразилию.

Сборная Аргентины подходит к этому турниру в качестве одного из фаворитов, уступая лишь Бразилии.

Топ-3 претендента на победу выглядят следующим образом:

Бразилия – 2.10. Аргентина – 3.75. Колумбия – 8.00.

Состав сборной Аргентины на турнир:

Вратари: Аугустин Марчесин, Эмилиано Мартинес, Хуан Муссо;

Защитники: Хуан Фойт, Лисандро Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди;



Полузащитники: Маркос Акунья, Лукас Аларио, Эмилиано Буэндия, Хоакин Корреа, Джовани Ло Чельсо, Лукас Мартинес, Гидо Родригес, Лукас Окампос, Эсекиэль Паласиос, Хосе Паломино, Леандро Паредес, Герман Песселья, Николас Тальяфико;

Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Родриго де Пауль, Анхеь ди Мария, Николас Домингес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес. Лионель Месси считается явным фаворитом в борьбе за звание лучшего бомбардира турнира. Кэф на его победу – 4.50.

Кроме того, букмекеры уверены в том, что именно Аргентина выиграет свою группу. Кэф на данный исход – 1.95.

5 лучших трендов на матчи сборной Аргентины

Гол в первом тайме. Ставка сыграла в последних 5-ти матчах;

матчах; Победа Аргентины. Ставка сыграла в 6-ти из последних 8-ми матчей;

из последних матчей; Второй тайм: ничья. Ставка сыграла в 3-х из 4-х последних матчах;

из последних матчах; ОЗ: Нет. Ставка сыграла в 4-х из 6-ти последних матчах на Кубке Америки;

из последних матчах на Кубке Америки; ИТМ (2,5). Ставка сыграла в 6-ти последних матчах на Кубке Америки.

Последние достижения на Кубке Америки

2019 – Третье место (победа над Чили 2:1);

2016 – Второе место (поражение в финале от Чили в серии пенальти);

2015 – Второе место (поражение в финале от Чили в серии пенальти);

2011 – Поражение в четвертьфинале.

Напомним, что сборная Аргентины 14 раз завоевывала Кубок Америки. Последний раз – в 1993 году.

А вы верите, что Месси сможет довести сборную до финала? Напишите об этом в комментариях!