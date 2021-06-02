Сборная Аргентины на Кубке Америки: коэффициенты, состав и тренды
С 12 июня по 12 июля в Бразилии пройдет 47-й розыгрыш Кубка Америки. Изначально он должен был пройти в середине 2020 года в Аргентине и Колумбии, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год, затем и вовсе полностью перенесен в Бразилию.
Сборная Аргентины подходит к этому турниру в качестве одного из фаворитов, уступая лишь Бразилии.
Топ-3 претендента на победу выглядят следующим образом:
- Бразилия – 2.10.
- Аргентина – 3.75.
- Колумбия – 8.00.
Состав сборной Аргентины на турнир:
Вратари: Аугустин Марчесин, Эмилиано Мартинес, Хуан Муссо;
Защитники: Хуан Фойт, Лисандро Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди;
Полузащитники: Маркос Акунья, Лукас Аларио, Эмилиано Буэндия, Хоакин Корреа, Джовани Ло Чельсо, Лукас Мартинес, Гидо Родригес, Лукас Окампос, Эсекиэль Паласиос, Хосе Паломино, Леандро Паредес, Герман Песселья, Николас Тальяфико;
Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Родриго де Пауль, Анхеь ди Мария, Николас Домингес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес. Лионель Месси считается явным фаворитом в борьбе за звание лучшего бомбардира турнира. Кэф на его победу – 4.50.
Кроме того, букмекеры уверены в том, что именно Аргентина выиграет свою группу. Кэф на данный исход – 1.95.
5 лучших трендов на матчи сборной Аргентины
- Гол в первом тайме. Ставка сыграла в последних 5-ти матчах;
- Победа Аргентины. Ставка сыграла в 6-ти из последних 8-ми матчей;
- Второй тайм: ничья. Ставка сыграла в 3-х из 4-х последних матчах;
- ОЗ: Нет. Ставка сыграла в 4-х из 6-ти последних матчах на Кубке Америки;
- ИТМ (2,5). Ставка сыграла в 6-ти последних матчах на Кубке Америки.
Последние достижения на Кубке Америки
2019 – Третье место (победа над Чили 2:1);
2016 – Второе место (поражение в финале от Чили в серии пенальти);
2015 – Второе место (поражение в финале от Чили в серии пенальти);
2011 – Поражение в четвертьфинале.
Напомним, что сборная Аргентины 14 раз завоевывала Кубок Америки. Последний раз – в 1993 году.