22 июня в 3:00 (МСК) сборная Аргентины сыграет со сборной Парагвая в городе Бразилиа. Встреча состоится в рамках третьего тура Кубка Америки. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа Аргентины – 1.47;

Победа Парагвая – 8.00;

Ничья – 3.90.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Аргентина: форма, ставки и прогноз

В розыгрыше Кубка Америки, сборные стран Южной Америки разделены на две группы. В плей-офф выходят команды, которые заняли первые четыре места.

Сборная Аргентины перед Кубком Америки сыграла две встречи в квалификации к ЧМ-2022. Аргентинцы сыграли вничью: с Чили (1:1) и с Колумбией (2:2).

После первого тура Кубка Америки Аргентина идет на второй позиции. В первом матче турнира, Аргентина разошлась миром с Чили (1:1). На гол Месси точным выстрелом ответил Варгас. Аргентина много раз била по воротам, но усилия были тщетны. Из 18-ти ударов, только один достиг цели.

У сборной Аргентины сейчас идет серия из 14-ти беспроигрышных матчей, в семи из которых были победы. Последний раз они проиграли еще в июле 2019-го года.

У аргентинцев в составе есть несколько топовых футболистов мира: Месси, Ди Мария, Агуэро. Все они могут перевернуть ход любой игры в пользу команды. Узнать предварительный состав сборной Аргентины вы можете здесь.

Победу сборной Аргентины эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.47. На Ф1 (-1) дают кэф 1.83.

Парагвай: форма, ставки и прогноз

До Кубка Америки парагвайцы сыграли две встречи в квалификации к ЧМ-2022. Сначала была ничья с Уругваем (0:0), потом проиграли Бразилии (0:2).

Сборная Парагвая в турнирной таблице отбора к ЧМ-2022 идет на шестой позиции, имея в активе семь очков. Было сыграно шесть игр, в которых:

Одна победа;

Четыре ничьи;

Одно поражение.

Лучший бомбардир сборной Парагвая на текущий момент в квалификации к ЧМ-2022: Анхель Ромеро. Нападающий «Сан Лоренсо» входит в ТОП-5 лучших снайперов и забил в этом турнире 4 гола.

Парагвай стартовал на Кубке Америки с уверенной победы, обыграв Боливию (3:1). Дублем в матче отметился Анхель Ромеро.

В составе парагвайцев нет именитых игроков. Основную часть команды представляют игроки из аргентинского, парагвайского, мексиканского и бразильского чемпионатов. Узнать предварительный состав уругвайцев вы можете здесь.

На победу сборной Парагвая в БК Pin-Up.ru дают кэф 8.00. На то, что парагвайцы не проиграют, можно зарядить за кэф 2.55.

Аргентина – Парагвай: счет в последних матчах





В 10 последних матчах Аргентины и Парагвая только в одной игре было забито менее двух мячей. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.30 на событие «ТБ (1,5)» – неплохой вариант зарядить событие в экспресс, учитывая статистику команд в последних играх.

В трех из последних пяти игр Аргентина сыграла со счетом (1:1) и в одном матче Парагвай. Pin-Up.ru предлагает классный кэф на точный счет (1:1): 7.10.

Аргентина – Парагвай: статистика личных встреч





В четырех последних очных играх команд, Парагвай ни разу не проигрывал Аргентине больше чем в 1 мяч. В Pin-Up.ru дают на Ф2 (1,5) кэф 1.48.

В четырех последних очных противостояниях Аргентины и Парагвая, ни разу не было забито больше двух мячей. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.80 на событие «ТМ (2,5)».

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных Аргентины и Парагвая можно посмотреть бесплатно на сайте БК «Париматч». Для его просмотра, потребуется пройти процедуру регистрации на данном сайте.

Автор прогноза: Денис Антипов