4 июня в 3:00 (МСК) сборная Аргентины дома сыграет со сборной Чили. Встреча состоится в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира 2022. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:



Победа Аргентины – 1.55;

Победа Чили – 6.30;

Ничья – 4.30.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

Аргентина: форма, ставки и прогноз

Сборная Аргентины в таблице отбора к ЧМ-2022 идет на второй строчке, имея в активе 10 очков. Было сыграно четыре игры, в которых:

Три победы;

Одна ничья.

Из квалификации на мировой чемпионат выходят пять сборных команд. От шестого места, где располагается Чили отрыв в 6 очков.

В последнем туре квалификации к ЧМ-2022 в гостевой встрече Аргентина была сильнее Перу (2:0).

Лучшие бомбардиры у аргентинцев в текущем отборе: Гонсалес и Мартинес. Оба они отметились двумя голами.

Узнать предварительный состав сборной Аргентины вы можете здесь.

На победу Аргентины оставили прогноз большая часть наших капперов, а именно 60%.

Победу сборной Аргентины эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.55. На событие «Ф1 (0)» с подстраховкой ничьи в матче вы можете поставить за 1.20 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.

Чили: форма, ставки и прогноз

Сборная Чили в таблице отбора к ЧМ-2022 идет на шестом месте, имея в активе всего 4 очка. Было сыграно четыре игры, в которых:

Одна победа;

Одна ничья;

Два поражения.

В последнем туре квалификации к ЧМ-2022 в гостях чилийцы проиграли венесуэльцам (1:2), которые одержали первую победу в турнире, проиграв три первые игры до этого матча.

Лучший бомбардир чилийцев в текущем отборе: Видаль. Он забил 4 гола и возглавляет гонку бомбардиров вместе с Суаресом и Ромеро.

Узнать предварительный состав миланцев вы можете здесь.

Ставку на победу Чили наши капперы не делали, а вот 13% поставили на Ф2 (2).

На победу Чили в БК Pin-Up.ru дают кэф 6.30. На то, что чилийцы не проиграют, можно зарядить с кэфом 2.40.

Аргентина – Чили: счет в последних матчах





И Аргентина и Чили в пяти своих последних играх забивали минимум 1 гол. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.89 на событие «обе забьют».

Аргентина – Чили: статистика личных встреч





В четырех последних очных встречах команды лишь в одном матче пробили тотал в два мяча и больше. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на ТМ (3) 1.49.

Также чилийцы в последних четырех матчах ни разу не проигрывали аргентинцам больше чем в один мяч. На событие Ф2 (1) можно поставить за 1.90.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных Аргентины и Чили покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 2:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры покажут небольшой предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов