Чили может пропустить два ЧМ подряд. Прогноз на матч Аргентина – Чили
4 июня в 3:00 (МСК) сборная Аргентины дома сыграет со сборной Чили. Встреча состоится в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира 2022. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:
Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.
Аргентина: форма, ставки и прогноз
Сборная Аргентины в таблице отбора к ЧМ-2022 идет на второй строчке, имея в активе 10 очков. Было сыграно четыре игры, в которых:
- Три победы;
- Одна ничья.
Из квалификации на мировой чемпионат выходят пять сборных команд. От шестого места, где располагается Чили отрыв в 6 очков.
В последнем туре квалификации к ЧМ-2022 в гостевой встрече Аргентина была сильнее Перу (2:0).
Лучшие бомбардиры у аргентинцев в текущем отборе: Гонсалес и Мартинес. Оба они отметились двумя голами.
Узнать предварительный состав сборной Аргентины вы можете здесь.
На победу Аргентины оставили прогноз большая часть наших капперов, а именно 60%.
Победу сборной Аргентины эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.55. На событие «Ф1 (0)» с подстраховкой ничьи в матче вы можете поставить за 1.20 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.
Чили: форма, ставки и прогноз
Сборная Чили в таблице отбора к ЧМ-2022 идет на шестом месте, имея в активе всего 4 очка. Было сыграно четыре игры, в которых:
- Одна победа;
- Одна ничья;
- Два поражения.
В последнем туре квалификации к ЧМ-2022 в гостях чилийцы проиграли венесуэльцам (1:2), которые одержали первую победу в турнире, проиграв три первые игры до этого матча.
Лучший бомбардир чилийцев в текущем отборе: Видаль. Он забил 4 гола и возглавляет гонку бомбардиров вместе с Суаресом и Ромеро.
Узнать предварительный состав миланцев вы можете здесь.
Ставку на победу Чили наши капперы не делали, а вот 13% поставили на Ф2 (2).
На победу Чили в БК Pin-Up.ru дают кэф 6.30. На то, что чилийцы не проиграют, можно зарядить с кэфом 2.40.
Аргентина – Чили: счет в последних матчах
И Аргентина и Чили в пяти своих последних играх забивали минимум 1 гол. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.89 на событие «обе забьют».
Аргентина – Чили: статистика личных встреч
В четырех последних очных встречах команды лишь в одном матче пробили тотал в два мяча и больше. Хороший кэф в Pin-Up.ru дают на ТМ (3) 1.49.
Также чилийцы в последних четырех матчах ни разу не проигрывали аргентинцам больше чем в один мяч. На событие Ф2 (1) можно поставить за 1.90.
Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?
В прямом эфире трансляцию футбольного матча сборных Аргентины и Чили покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 2:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры покажут небольшой предматчевый обзор команд.
Автор прогноза: Денис Антипов