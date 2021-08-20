22 августа в 18:30 (МСК) «Арсенал» дома сыграет с «Челси». Встреча состоится в рамках второго тура АПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

«Арсенал»: форма, ставки и прогноз

Лондонская команда в прошлом сезоне АПЛ заняла восьмое место, набрав 61 очко в 38 играх, и в еврокубки не попала, не хватило самую малость (одно очко). Лондонцы выдали великолепную концовку, выиграв пять матчей подряд с общим счетом (11:2).

Текущий сезон в АПЛ начался для «пушкарей» неудачно: проигрыш от новичка чемпионата «Брентфорда» (0:2). При этом лондонцы владели как территориальным преимуществом, так и имели больше голевых моментов и ударов по воротам соперника, но с реализацией было все плохо (владение мячом: 65% на 35%, удары по воротам: 22 на 8 в пользу лондонцев).

У «Арсенала» неудачная серия из трех поражений подряд в официальных встречах. Всего при одном голе забитом в них и пяти пропущенных, что говорит о проблемах в команде, как в атакующей так и в оборонительной линии.

Команде Артеты в предстоящей игре из-за проблем со здоровьем не смогут помочь целый ряд игроков: Габриэль, Ляказетт, Нкетиа, Обамеянг, Рунарссон, Томас.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

На победу «Арсенала» поставили 4% пользователей нашего сайта, а вот чуть больше, на 1X – 13%.

Победу «Арсенала» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 4.90. Хороший кэф дают на событие 1X за 2.07.

«Челси»: форма, ставки и прогноз

«Аристократы» прошлый сезон АПЛ завершили на четвертой позиции, набрав 67 очков. В предпоследнем туре они подвинули «Лестер», который большую часть чемпионата шел в тройке и оставили их за бортом зоны ЛЧ.

Лондонцы также забрали кубок ЛЧ прошедшего сезона и стали лучшей командой европы, выиграв самый именитый трофей континента. После чего забрали еще один трофей – Суперкубок УЕФА, обыграв там в серии пенальти испанский «Вильярреал» (6:5).

«Челси» после первого тура идет на второй позиции. В стартовом туре была одержана уверенная домашняя победа над «Кристал Пэлас» (3:0). Хозяева в этой игре владели преимуществом, полностью доминировали на поле и не дали практически ничего создать сопернику, у которых был лишь один удар в створ ворот. Еще в первом тайме был сделан задел в два гола, благодаря точным ударам Алонсо и Пулишича. И точку в игре поставил Чалоба на 58 минуте, забив с передачи Ковачича.

Команде Тухеля не сможет помочь Зиеш, который получил травму плеча в игре за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом» и был заменен еще в первом тайме. Ознакомиться с предварительными составом команды вы можете здесь.

В победу «Челси» верит подавляющее большинство наших пользователей сайта, а именно 60%. Один из капперов нашего сайта с ником Губернатор от народа делает прогноз на то, что команда Тухеля победит, имея прекрасную комплектацию состава и ввиду серьезных проблем в стане соперника.





Победу «Челси» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.79. Неплохой кэф дают на Ф2 (0) за 1.32 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс



«Арсенал» – «Челси»: счет в последних матчах





Из десяти общих последних матчей команд, в девяти было минимум 2 гола за время матча, а в семи из них три и более. Pin-Up.ru предлагает неплохой кэф 1.55 на событие «ТБ (2)».



«Арсенал» проиграл в четырех из пяти последних игр. «Челси» же ни в одной не проиграл, а выиграл в трех из них. Pin-Up.ru предлагает «жирный» кэф 2.37 на событие «Ф2 (-1)».

«Арсенал» – «Челси»: статистика личных встреч





Команда Артеты выигрывала «Челси» в трех последних очных играх. Можно попробовать зарядить на Ф1 (0) за отличнейший кэф 3.50.



В четырех из пяти последних очных встреч команд обе команды забивали друг другу в матче. Можно поставить в Pin-Up.ru на Обе команды забьют за 1.95.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Челси» – «Арсенал» покажут на сервисе «Окко Спорт». Цена месячной подписки на пакет «Футбол. Месяц» составляет 549 рублей. Но кто не пользовался акцией 7 дней просмотра футбола за 1 рубль, может ее подключить.

Автор прогноза: Денис Антипов