21 августа в 16:00 (МСК) тульский «Арсенал» примет «Спартак». Матч состоится в рамках 5-го тура первенства РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на эту игру вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Арсенал»: форма, ставки и прогноз

«Арсенал» после четырех туров нынешнего сезона РПЛ занимает 13 место в турнирной таблице с тремя набранными очками. Туляки потерпели три поражения и один раз смогли победить.

Подобные результаты команды Дмитрия Парфенова в какой-то мере можно объяснить силой соперников тульского клуба на старте сезона, поскольку «Арсеналу» противостояли команды из первой половины таблицы прошлого розыгрыша РПЛ. В единственном матче с оппонентом, равным себе по силе туляки набрали три очка, победив «Крылья Советов» (2:1).

К предстоящему матчу «Арсенал» подходит без травмированных игроков основы. Ознакомиться с предварительным вариантом состава команды можно здесь.

Букмекеры считают туляков аутсайдерами предстоящего матча. Однако текущая форма «Спартака» заставляет не согласиться с мнением аналитиков.

Можно присмотреться к варианту с 1Х, коэффициент на который в Pin-Up.ru равен 2.10.

«Спартак»: форма, ставки и прогноз

«Спартак» пока не радует ни своей игрой, ни результатами. Команды вылетела из Лиги чемпионов, а в чемпионате России выиграла два матча из четырех и с шестью набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице.

В последнем туре РПЛ москвичи обыграли на своем поле «Урал» (1:0), однако выглядели не слишком уверенно и при большем везении футболистов екатеринбургского клуба в завершающей стадии атак, три очка могли бы достаться гостям.

Перед матчем в Туле у «Спартака» есть потери. Не смогут сыграть, по всей видимости, травмированные Квинси Промес и Виктор Мозес. Ознакомиться с предварительным составом команды Руя Витории, а также посмотреть обзор составов москвичей в предыдущих встречах можно здесь.

Букмекеры считают гостей фаворитами, такого же мнения придерживается более половины капперов BI, давших прогноз на этот матч.

Так, например, пользователь нашего сайта Eddi считает, что «Спартак» одержит уверенную победу.





Повторить за нашим пользователем и поставить на Ф2 (-1,5) можно за 2.98.



«Арсенал» – «Спартак»: счет в последних матчах





В 4 последних матчах «Арсенала» забивается три и более мяча. Кэф на ТБ 2,5 – 1.96.



В 4 из 5 последних матчей с участием «Спартака» тотал был низовым. Поставить на ТМ 2,5 можно за 1.91.

«Арсенал» – «Спартак»: статистика личных встреч





В трех последних очных поединках клубов в РПЛ забивали обе команды. Вариант с «ОЗ-да» идет за 1.87. Также в 3 последних и в 4 из 5 последних очных матчах пробивался верх по результативности. Кэф на комбинированную ставку «ОЗ-да + ТБ 2,5» – 2.4.



Где можно посмотреть трансляцию?

В прямом эфире трансляцию матча «Арсенал» – «Спартак» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 15:30 по мск. Сама встреча начнется в 16:00.