«Арсенал» выиграл 3 игры подряд в АПЛ. Кэф на попадание в топ-6 уменьшился в 15 раз

После домашнего поражения от «Эвертона» (0:1) и проигрыша от «Вильярреала» в гостях (2:1), команда Артеты совершила победную серию в АПЛ из 3 матчей.



За неделю были обыграны «Ньюкасл» (0:2) и «Вест Бромвич» (3:1), а вчера «Арсенал» на выезде победил «Челси» (0:1).

До винстрика букмекеры давали кэф 500 на то, что «Арсенал» финиширует в этом сезоне АПЛ в топ-6. Теперь БК оценивают шансы лондонцев на попадание в шестерку с кэфом 33.00. Коэффициент на событие понизился примерно в 15 раз.

«Арсеналу» осталось сыграть два тура: с «Кристал Пэлас» в гостях и против «Брайтона» дома.

Как вы думаете, удастся ли «Арсеналу» попасть в топ-6? Пишите свое мнение в комментариях!