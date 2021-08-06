7 августа в 17:30 (МСК) тульский «Арсенал» дома примет «Крылья Советов». Встреча состоится в рамках 3-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Арсенал Тула»: форма, ставки и прогноз

Сложно на старте сезона сказать что-то хорошее про «Арсенал». Два тура – два поражения. Обе с неприятным счетом. Да, соперниками были мощные «Локомотив» и «Рубин», но начинать чемпионат с двух поражений кряду – не самая лучшая заявка на позитивный сезон.

Есть ощущение, что туляков сейчас просто ничья устроит. Хоть какие-то очки набрать нужно. Хотя победа дома может вернуть команду к жизни.

На матч с «Крыльями» «Арсенал» выйдет в полном составе. Узнать предварительный состав туляков вы можете здесь.

Так уж сложилось, что в «Арсенал» не верит практически никто. Ни эксперты, ни капперы. Максимум, что готовы допустить бетторы, это то, что туляки поучаствуют в результативной игре.





Если вы хотите сыграть от «Арсенала», то можно подстраховаться и взять фору ноль. В Pin-Up.ru за такую ставку коэффициент 1.97 дают.



«Крылья Советов»: форма, ставки и прогноз

«Крылья» также проиграли два первых матча сезона, но смотрелись в них достойно. От «Спартака», к примеру, самарцы только с пенальти пропустили. И то, имели очень много моментов за матч. В общем, все не так критично у «Крыльев». Оба матча на старте сезона были близкие.

Вероятно, у «Крыльев» сейчас настрой тоже хоть какие-то очки набрать. Да, победить будет здорово, но ничья на выезде тоже сойдет. Главное, чтобы в графе «Набранные баллы» больше не было нуля.

Все лидеры самарского коллектива в строю. Узнать предварительный «Крыльев» вы можете здесь.

15% ставок идут на победу «Крыльев Советов». Артём Екимцев коротко и ясно объяснил, почему он будет играть от самарцев:





Коэффициент 1.82 Pin-Up.ru дает на то, что «Крылья» забьют больше (1) гола. Это значит, что при одном голе самарцев вас ждет как минимум возврат.



«Арсенал Тула» – «Крылья Советов»: счет в последних матчах





В матчах обеих команд частенько проходит ставка «Обе забьют – нет». Повторить ее в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.99.



«Арсенал Тула» – «Крылья Советов»: статистика личных встреч





«Арсенал» выиграл 4 из 5-ти последних очных встреч у «Крыльев». Поставить на победу туляков и на этот раз в Pin-Up.ru можно за коэффициент 3.85.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Арсенал Тула» – «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».

Источник главного изображения: kc-camapa.ru