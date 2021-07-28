«Рубин» одержит гостевую победу в Туле. Прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Рубин»

30 июля в 19:00 (МСК) тульский «Арсенал» дома сыграет с «Рубином». Встреча состоится в рамках второго тура РПЛ сезона 2021/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа «Арсенал» Тула – 3.34;

Победа «Рубин» – 2.36;

Ничья – 3.34.

«Арсенал» Тула: форма, ставки и прогноз

«Арсенал» в прошедшем сезоне РПЛ 2020/21 года с трудом сохранил прописку, набрав 23 очка и заняв 14 место. У вылетевшего «Ротора» было на одно очко меньше. «Арсенал» в прошедшем чемпионате из 30 игр:

6 выиграл;

19 проиграл;

5 сыграл вничью.

В рамках первого тура Чемпионата России «Арсенал» в гостевой встрече проиграл «Локомотиву» (1:3). Причем большую часть встречи тульская команда вела в счете. На 22 минуте отличился Ткачев и команда хорошо отбивалась до удаления своего игрока. На 79 минуте «Арсенал» остался в меньшинстве после удаления Сокола, после чего сразу же москвичи этим воспользовались и в течении 10 минут забили три безответных гола.

Тульская команда до старта РПЛ провела четыре контрольные встречи, в которых три раза проиграли и лишь один раз выиграла у команды «Карабах» (1:0).

Команда Парфенова имеет в составе двух опытных защитников в лице Новосельцева и Смольникова. И хочется отметить линию атаки, где есть Кангва и Луценко, которые имеют хороший дриблинг и удар. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

На победу «Арсенала» наши пользователи сделали 4% от общего числа прогнозов на сайте.

Победу «Арсенала» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.34. Хороший кэф дают на событие 1X за 1.59.

«Рубин»: форма, ставки и прогноз

«Рубин» в прошлом сезоне РПЛ занял четвертое место, набрав 53 очка. Благодаря этой позиции они будут принимать участие в еврокубках в текущем сезоне.

В первом туре Чемпионата России сезона 2021/22 «Рубин» в домашнем матче обыграл «Спартак» (1:0). Единственным голом на 49 минуте встречи отметился Самошников. Игра была очень эмоциональной и агрессивной, о чем говорят 10 желтых карточек: 6 у казанцев и 4 у москвичей. Но при равном количестве ударов в створ ворот (по 5), реализовать свой момент удалось лишь «Рубину».

«Рубин» во главе со Слуцким смотрится по игре очень здорово. В атаке прекрасная связка Деспотовича с Кварацхелией. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Рубина» верят большинство наших пользователей, а именно 52%.

Победу «Рубина» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.36. Неплохой кэф дают на X2 за 1.32 – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.

«Арсенал» Тула – «Рубин»: счет в последних матчах

Тульский «Арсенал» и «Рубин» за свои последние четыре матча, в трех отмечались голом. Хороший шанс на то, что обе команды забьют. В Pin-Up.ru дают хороший кэф за 1.85.



«Арсенал» Тула – «Рубин»: статистика личных встреч





«Рубин» в четырех последних сыгранных очных встречах во всех выиграл, а в двух с разницей в два мяча. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 3.60 на событие «Ф2 (-1)».

Учитывая счета последних очных игр, можно рискнуть и поставить на точный счет (0:1). Два раза из четырех последних игр этот счет сыграл. На такое событие дают «жирный» кэф 6.70.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Арсенал» Тула – «Рубин» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 18:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов