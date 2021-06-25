«Астон Вилла» заключила контракт с нелегальным букмекером. Все благодаря системе white-label

«Астон Вилла» подписала спонсорский контракт с азиатской букмекерской конторой OB Sports. Логотип компании будет размещен на рукаве футболки клуба в следующем сезоне.

Что известно о OB Sports?

Ранее OB Sports заключал спонсорские контракты с «Интером» и «Валенсией». Сейчас компания позиционирует себя как надежного букмекера, но поисковые запросы в Google выдают только обходные сайты («зеркала»).



Это уже не первый случай, когда английская команда подписывает спонсорский контракт с сомнительным букмекером. Ранее в похожую историю попал «Норвич», который через три дня разорвал рекордное соглашение с малайзийским букмекером.

Все из-за системы white-label

Благодаря этой системе азиатские букмекеры могут позиционировать себя как отдельный бренд, но управляются они от юридические лица из Великобритании.

В марте этого года издание The Athletic провело собственное расследование, в ходе которого руководителей клубов АПЛ спрашивали о юридическом адресе их азиатских партнеров –почти никто не смог его назвать.