19 мая в 22:00 (МСК) «Аталанта» дома сыграет с «Ювентусом». Встреча состоится в рамках финала Кубка Италии. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Аталанта»: форма, ставки и прогноз

«Аталанта» в полуфинальной стадии Кубка Италии прошла в двухматчевом противостоянии «Наполи». В первой встрече команды разошлись миром (0:0), во второй «Аталанта» выиграла (3:1).

«Аталанта» в Серии А идет на второй позиции. Команда из Бергамо опережает идущих следом «Милан» и «Наполи» на 2 очка. «Аталанта» – самая результативная команда Чемпионата Италии. В 37 играх забито 90 голов.

Команда Гасперини в Серии А одержала три победы подряд и на протяжении 10 матчей не проигрывает во всех турнирах. В последнем туре Чемпионата Италии «Аталанта» обыграла в гостях «Дженоа» (4:3).

Лучший снайпер «Аталанты» в этом сезоне Серии А – Мюриэль, который в тройке лучших бомбардиров чемпионата. Он наколотил 22 мяча в ворота соперников и отдал 8 голевых передач.

«Аталанте» не сможет помочь в предстоящей игре из-за травмы: Коваленко. Узнать предварительный состав бергамасков вы можете здесь.

На П1 делают прогноз 10% наших пользователей.

На победу «Аталанты» в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.60. На то, что команда из Бергамо возьмет Кубок Италии можно зарядить за кэф 1.84.

«Ювентус»: форма, ставки и прогноз

«Юве» в полуфинале Кубка Италии одолел «Интер». Сначала туринцы в гостях обыграли миланцев (2:1), затем дома сыграли вничью (0:0).

В Серии А «Ювентус» идет на пятом месте. У «Наполи» и «Милана» на 1 балл больше. Остался 1 тур, в котором решится кто будет играть в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. Туда попадают первые четыре команды из Серии А.

Из трех последних игр у туринцев:

2 выигрыша;

1 поражение.

В последнем туре Серии А «Ювентус» обыграл «Интер» (3:2).

Лучший бомбардир туринцев в Серии А Роналду (29 голов). Он возглавляет гонку лучших снайперов Чемпионата Италии.

Узнать предварительный состав «Ювентуса» вы можете здесь.

На победу «Юве» оставили прогноз 17% наших капперов.

Победу «Ювентуса» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 2.77. На событие «Ф2 (0)» с подстраховкой ничьи в матче вы можете поставить за 1.98 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.

«Аталанта» – «Ювентус»: счет в последних матчах

У «Аталанты», как и у «Юве» в трех последних матчах было минимум 2 гола. А из 6 общих матчей команд, только в одной было забито два гола. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.82 на событие ТБ (2,5).

«Аталанта» – «Ювентус»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах команд, в четырех заходила ставка на то, что обе команды забьют. Хороший кэф за 1.36 дают в Pin-Up.ru на это событие.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча «Аталанта» – «Ювентус» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры покажут предматчевый обзор команд

Автор прогноза: Денис Антипов