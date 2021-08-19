21 августа в 23:00 (МСК) «Барселона» в Бильбао сыграет с местным «Атлетиком». BetBoom предлагает следующие коэффициенты на исход центральной встречи тура:

«Атлетик»: форма, ставки и прогноз

Баски начали новый сезон Ла Лиги с нулевой ничьи в матче против «Эльче». Команда демонстрирует слабую результативность. В четырех матчах подряд в Ла Лиге (с учетом прошлого сезона) клуб из Бильбао не может забить.

Во всех шести предсезонных товарищеских матчах «Атлетик» неизменно забивал, поэтому такая неудачная серия в испанской Примере выглядит достаточно странно.

Баскам будет тяжело в этом сезоне бороться за попадание в еврокубки. Конкуренция в Ла Лиге очень выросла, а команда в летнее трансферное окно не смогла усилиться, подписав лишь двух футболистов из второй команды «Атлетика» и одного – из фарм-клуба «Реала Сосьедад».

«Атлетик» в последних двух сезонах не поднимался выше 10-го места, что, конечно же, беспокоит руководство клуба. Команда с такими амбициями должна на постоянной основе играть в еврокубках и бороться за попадание на пьедестал в Ла Лиге.

В матче против каталонского гранда команде Марселино не смогут помочь Бершиш, Капа, Кодро, Кордоба, Ноласкоаин и Паредес.

Менее 10% прогнозистов Betting Insider верят в победу хозяев. BetBoom предлагает коэффициент 4.06 на то, что «Атлетик» в первом домашнем матче сезона одержит победу.

«Барселона»: форма, ставки и прогноз

Каталонцы после потери Месси начинают новую жизнь. Команда Кумана в первом туре уверенно разобралась с «Реалом Сосьедадом», поэтому проклятие сан-себастьянского клуба на «Камп Ноу» продолжается.

В первом матче в составе «Барселоны» особенно впечатлил Брэйтуэйт, которого очень активно руководство клуба пыталось продать этим летом за 15 миллионов евро. Если бы не его три результативных действия, игра могла принять совсем другой оборот.

В самом клубе после ухода Месси царит настоящий хаос. Хочется верить, что это никак не скажется на игре, но вечные околофутбольные разборки и инсайды явно не идут на пользу команде. Сообщалось ранее, что несколько ведущих футболистов команды были вынуждены пойти на понижение зарплаты, чтобы «Барселона» смогла уложиться в потолок зарплат.

У каталонцев великолепный состав, который, несмотря на потерю Месси, вполне может биться за чемпионство, но многое будет зависеть от числа травмированных футболистов. По-прежнему не могут восстановиться Фати, Тер Штеген, Дембеле, Мингеса и Агуэро.

Большинство капперов считают, что гости смогут одержать победу над «Атлетиком». BetBoom предлагает поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.95.

«Атлетик» – «Барселона»: Счет в последних матчах





В 3 из 5 последних матчей с участием «Атлетика» обе команды забивали. Кэф на то, что обе команды забьют – 1.69.

В 6 из 7 последних матчей «Барселона» одержала победу. Советуем рассмотреть ставку на победу гостей с кэфом 1.95.

В 6 последних матчах с участием «Барселоны» забивалось более 2 мячей. Кэф на ТБ 2,5 – 1.80.

«Атлетик» – «Барселона»: статистика личных встреч





В 3 из 5 последних матчей обе команды забивали. BetBoom предлагает кэф 1.69 на то, что обе команды забьют.

В 3 из 4 последних матчей забивалось более 3 мячей. Можно рассмотреть вариант с бетом на ТБ 3,5 с кэфом 2.96.

С сезона-2014/15 и до января этого года в Бильбао команды в очных встречах в рамках Ла Лиги не забивали более двух мячей. Кэф на ТМ 2,5 – 2.06.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Атлетик» – «Барселона» 21 августа можно будет в прямом эфире посмотреть на платформе ОККО и на сайте букмекерской компании «Фонбет». Для просмотра трансляции нужно выполнить условия от БК.