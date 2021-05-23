На каждый матч мы ставили сумму размером 1000 рублей. Точкой отсчета стал первый матч против «Гранады», а закончили ставки мы на заключительном 38-м туре, когда «Атлетико» выиграл «Вальядолид» (2:1) и завоевал Ла Лигу.

Мы использовали ставки на 1Х/X2 в пользу «Атлетико».

Тур 1. «Атлетико» — «Гранада» (6:1). Кэф 1.09 на 1Х. Прибыль +90 руб. Банк: 1 090

Тур 2. «Уэска» — «Атлетико» (0:0). Кэф 1.14 на Х2. Прибыль +140 руб. Банк: 1 230

Тур 3. «Атлетико» — «Вильярреал» (0:0). Кэф 1.18 на 1Х. Прибыль +180 руб. Банк: 1 410

Тур 4. «Сельта» — «Атлетико» (0:2). Кэф 1.28 на Х2. Прибыль +280 руб. Банк: 1 690

Тур 5. «Атлетико» — «Бетис» (2:0). Кэф 1.23 на 1Х. Прибыль +230 руб. Банк: 1 920

После 5 туров команда Симеоне шла на 5-й строчке при трех победах и двух ничьих.

Тур 6. «Осасуна» — «Атлетико» (1:3). Кэф 1.28 на Х2. Прибыль +280 руб. Банк: 2 200

Тур 7. «Атлетико» — «Кадис» (4:0). Кэф 1.11 на 1Х. Прибыль +110 руб. Банк: 2 310

Тур 8. «Атлетико» — «Барселона» (1:0). Кэф 1.98 на 1Х. Прибыль +980 руб. Банк: 3 290

Тур 9. «Валенсия» — «Атлетико» (0:1). Кэф 1.32 на Х2. Прибыль +320 руб. Банк: 3 610

Тур 10. «Атлетико» — «Вальядолид» (2:0). Кэф 1.13 на 1Х. Прибыль +130 руб. Банк: 3 740

После 10-го тура «Атлетико» располагался на первой строчке. Только мадридцы не проигрывали в Ла Лиге за это время: 8 побед и 2 ничьи.





Тур 11. «Реал» — «Атлетико» (2:0). Не сыграл кэф 2.16 на Х2. Прибыль -1000 руб. Банк: 2 740

Тур 12. «Атлетико» — «Эльче» (3:1). Кэф 1.04 на 1Х. Прибыль +40 руб. Банк: 2 780

Тур 13. «Реал Сосьедад» — «Атлетико» (0:2). Кэф 1.83 на Х2. Прибыль + 830 руб. Банк: 3 610

Тур 14. «Атлетико» — «Хетафе» (1:0). Кэф 1.17 на 1Х. Прибыль +170 руб. Банк: 3 780

Тур 15. «Алавес» — «Атлетико» (1:2). Кэф 1.17 на 1Х. Прибыль +170 руб. Банк: 3 950

После рождественского перерыва «Атлетико» продолжает лидировать в чемпионате, проиграв только «Реалу» на выезде. «Атлетико» опережает мадридцев лишь на одно очко.

Тур 16. «Атлетико» — «Севилья» (2:0). Кэф 1.46 на 1Х. Прибыль +460 руб. Банк: 4 410

Тур 17. «Эйбар» — «Атлетико» (1:2). Кэф 1.28 на Х2. Прибыль +280 руб. Банк: 4 690

Тур 18. «Атлетико» — «Валенися» (3:1). Кэф 1.16 на 1Х. Прибыль +160 руб. Банк: 4 850

Тур 19. «Кадис» — «Атлетико» (2:4). Кэф 1.24 на Х2. Прибыль +240 руб. Банк: 5 090

Тур 20. «Атлетико» — «Сельта» (2:2). Кэф 1.27 на 1Х. Прибыль +270 руб. Банк: 5 360

Тур 21. «Гранада» — «Атлетико» (1:2). Кэф 1.28 на Х2. Прибыль +280 руб. Банк: 5 640

Тур 22. «Леванте» — «Атлетико» (2:2). Кэф 1.30 на Х2. Прибыль +300 руб. Банк: 5 940

Тур 23. «Атлетико» — «Леванте» (0:2). Не зашел кэф 1.14. Прибыль -1000 руб. Банк: 4 940

В конце февраля «Атлетико» потерпел второе поражение в сезоне — дома от «Леванте». Отрезок из 5 матчей февраля вышел неудачным: у команды Симеоне было 2 ничьи, 1 поражение и 2 победы. Отрыв от «Реала» — 3 очка.

Тур 24. «Вильярреал» — «Атлетико» (0:2). Кэф 1.71 на Х2. Прибыль +710 руб. Банк: 5 650

Тур 25. «Атлетико» — «Реал» (1:1). Кэф 2.03 на 1Х. Прибыль +1030 руб. Банк: 6 680

Тур 26. «Атлетико» — «Атлетик» (2:1). Кэф 1.39 на 1Х. Прибыль +390 руб. Банк: 7 070

Тур 27. «Хетафе» — «Атлетико» (0:0). Кэф 1.28 на Х2. Прибыль +280 руб. Банк: 7 350

Тур 28. «Атлетико» — «Алавес» (1:0). Кэф 1.12 на 1Х. Прибыль +120 руб. Банк: 7 470

Тур 29. «Севилья» — «Атлетико» (1:0). Не зашел кэф 1.85 на Х2. Прибыль -1 000 руб. Банк: 6 470

За 29 туров «Атлетико» добыл 20 побед и шесть раз сыграл вничью. Команда сохраняла первую строчку с 66 очками, но отрыв от второй «Барселоны» составлял всего один балл.

Тур 30. «Бетис» — «Атлетико» (1:1). Кэф 1.58 на Х2. Прибыль +580 руб. Банк: 7 050

Тур 31. «Атлетико» — «Эйбар» (5:0). Кэф 1.12 на 1Х. Прибыль +120 руб. Банк: 7 170

Тур 32. «Атлетико» — «Уэска» (2:0). Кэф 1.10 на 1Х. Прибыль +100 руб. Банк: 7 270

Тур 33. «Атлетик» — «Атлетико» (1:2). Кэф 1.30 на Х2. Прибыль -1000 руб. Банк: 6 270

Тур 34. «Эльче» — «Атлетико» (0:1). Кэф 1.12 на Х2. Прибыль +120 руб. Банк: 6 390

За 34 тура «Атлетико» выиграл 23 игры и семь раз сыграл вничью, которые принесли 76 очков и первое место в чемпионате. Но из-за плотного графика команда потеряла много очков в концовке, что позволило приблизиться к первой строчке двум конкурентам — «Барсе» и «Реалу».

Тур 35. «Барселона» — «Атлетико» (0:0). Кэф 3.48 на Х2. Прибыль +2480 руб. Банк: 8 870

Тур 36. «Атлетико» — «Реал Сосьедад» (2:1). Кэф 1.23 на 1Х. Прибыль +230 руб. Банк: 9 100

Тур 37. «Атлетико» — «Осасуна» (2:1). Кэф 1.07 на 1Х. Прибыль +70 руб. Банк: 9 170

Тур 38. «Вальядолид» — «Атлетико» (1:2). Кэф 1.12 на Х2. Прибыль +120 руб. Банк: 9 290

До последнего тура в Ла Лиге сохранялась интрига. У «Реала» было 81 очко, «Атлетико» набрал 83 очка. Обе команды смогли выиграть в концовке матчей — 2:1, и «Атлетико» стал чемпионом Ла Лиги спустя 7 лет.

Как часто вы ставили на «Атлетико» в этом сезоне? Пишите в комментариях!