26 Августа в 21:15 (МСК) состоится матч финального квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА, в котором голландский «АЗ Алкмар» на своем поле примет шотландский «Селтик».

Аналитики Pin-Up дают следующие котировки на исход победителя данного противостояния:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки вы можете найти на этой странице.

«АЗ Алкмар»: форма, ставки и прогноз

Нынешний сезон для голландской команды начался хуже некуда: проигрыш в первом матче «Селтику» (2:0), а также поражение в первом туре Чемпионата Нидерландов от Валвейка (1:0).

Сложно сказать, что послужило такому плохому старту команды. Однако хочется отметить пару пунктов, которые могли негативно сказаться на результатах коллектива:

Трансферная политика клуба. Голландский футбол очень часто выбирает такую модель построения команды, при которой воспитанники клуба проходят все стадии развития (от детского футбола до взрослого) и становятся полноценными игроками основной команды. В случае с «АЗ» данная модель так же имеет свое право на существование. Однако стоит отметить, что в минувшее межсезонье команду покинули многие игроки, а качественных усилений произведено не было;

Старт сезона. Команды, которые располагаются в верхней части турнирной таблицы, обычно тяжелее проводят старт сезона. Почему? Все достаточно просто. Зачастую эти клубы строят свою игру от атакующих действий. Построить качественную игру от атаки достаточно сложно. На старте сезона игроки испытывают расслабленность, поэтому не могут показывать весь свой атакующий потенциал.

Причины, чтобы неудачно начать сезон у «АЗ Алкмар» имелись. Однако, стоит выделить и положительный момент в их игре: статистические показатели у голландцев на хорошем уровне.

«АЗ» проиграл два матча из двух. Однако по основным статистическим показателям (владения мячом, удары, удары в створ, количество созданных атак, xG) уж точно не смотрелся хуже своих оппонентов. Большой вопрос остается к нападающим команды. Мы уже отмечали, как сложно строить свою игру от атаки. Скорее всего, «АЗ Алкмар» стал «заложником» данного тезиса.

Несмотря на все эти факты, наши пользователи в количестве 66% верят в победу именно голландской команды. Например, каппер с ником Олег Серегин уверен в победе «АЗ Алкмар»:





К сожалению, выбор данного исхода пользователь ничем не аргументирует. Но «АЗ» проиграли первую встречу, чтобы рассчитывать на выход в основную стадию Лиги европы, им сегодня нужна победа. Причем, как минимум, с разницей в два мяча (в таком случае игра будет перенесена в дополнительное время).



Аналитики Pin-Up так же склоняются к тому, что «АЗ Алкмар» является фаворитом сегодняшнего матча. На их чистую победу данная букмекерская контора предлагает коэффициент 2.22.

Перспективной выглядит ставка Фора (0) «АЗ Алкмар». Букмекерская контора Pin-Up оценивает данное событие коэффициентом 1.67.

«Селтик»: форма, ставки и прогноз

Шотландский клуб начал свой сезон более уверенно, чем их сегодняшний соперник. В Чемпионате Шотландии «Селтик» одержал 2 победы и 1 раз проиграл матч. Команда имеет 6 очков после трех сыгранных туров, что, безусловно, неплохой результат.

В первой игре между этими коллективами «Селтик» уж точно не имел явного преимущества. За голландцами было территориальное владение (52%), шотландцы пытались играть за счет контратак. Данная стратегия принесла свои плоды. Вдобавок к этому помог быстрый гол, который достаточно сильно деморализовал «АЗ Алкмар».

«Селтик» является неудобным соперником для атакующих команд, к которым, безусловно, «АЗ» отнести можно. Шотландскому клубу присущи: жесткая игра, дисциплина с первой до последней минуты, активная игра за счет «второго этажа». Также «Селтик» практикует весьма необычный прием для шотландских клубов, а именно, активное заигрывание фланговых игроков. За счет смены скоростей такой прием дает отличные результаты, что показала в частности и первая игра этих команд.

Наши пользователи в меньшем количестве выбирают победу «Селтика» (34%). Каппер с ником Мурад Зингаров рекомендует заиграть именно победу шотландской команды:





К сожалению, аргументов в пользу выбора данного события пользователь не дает. Однако первая игра показала, что «Селтику» вполне под силу обыграть «Аз Алкмар».

«Аз Алкмар» - «Селтик»: очные матчи команд

История личных встреч команд небогата. Однако уже по первому матчу мы можем отметить следующее: оба коллектива нацелены на чужие ворота. Ожидать голов в ответном матче определенно стоит.

В букмекерской конторе Pin-Up вы можете заиграть ставку «тотал больше (2,5)» за коэффициент 1.51.

Как мы видим, в первом матче командам не удалось отличиться обоюдным взятием ворот соперника. Почему бы это не сделать в ответном поединке?

Аналитики Pin-Up предлагают на событие «обе команды забьют – да» коэффициент 1.39.

Однако стоит отметить, что ставки на данную игру слишком высоки. Велика вероятность того, что «Селтик» предпочтет закрыться на своей половине поля, тем самым засушив игру.

Если вы рассчитываете именно на такой сценарий матча, то ставка «тотал меньше (2,5)» от Pin-Up за коэффициент 2.42 отлично вам подойдет.

«Аз Алкмар» - «Селтик»: последние матчи команд





Очень часто в последнее время игры с участием этих команд заканчиваются проходом ставки «обе забьют – нет». На данную игру вы можете заиграть это событие с коэффициентом 2.80 от Pin-Up.

Для любителей оригинальных ставок предлагаем следующий исход: «Победа «АЗ Алкмар» + тотал больше (1,5)» за коэффициент 2.33 от Pin-Up.

Где посмотреть онлайн-трансляцию матча?

Данный матч будут транслировать букмекерская контора «Olimp.bet». Чтобы иметь возможность посмотреть данное противостояние, необходимо иметь верифицированный аккаунт в данной букмекерской конторе.

Автор прогноза: Олег Фролов (fro1ov)