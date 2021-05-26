У Бэйла завершилась аренда в «Тоттенхэме». Букмекеры оценили, куда может перейти игрок

Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» зимой на правах аренды. Договор с лондонцами действовал полгода, а контракт игрока с «Реалом» доступен до лета 2022-го. Это означает, что если Гарет не продлит контракт с клубом, то он может стать свободным агентом в следующем году.

Гарет сказал, что уже знает, где будет играть, но скажет об этом после Евро-2020.Букмекеры оценили, в какой клуб может перейти Бэйл.

Где будет играть Бэйл в следующем сезоне?

«Тоттенхэм» — 4.00

Клуб из MLS — 6.00

Клуб из китайской Суперлиги — 9.00

«Арсенал» — 9.00

«Челси» — 9.00

«Ювентус» — 9.00

«Интер» — 9.00

«Барселона» — 11.00

«МЮ» — 13.00

«Кардифф Сити» — 17.00

«Ман Сити» — 17.00

Бэйл может закончить карьеру после Евро

По данным ABC.es, валлийцу надоели требования и давление со стороны. Игрок хочет обсудить условия расторжения контракта с «Реалом».

Он намерен получить часть суммы, которую «Реал» должен выплатить ему за год, оставшийся по контракту. Напомним, что полузащитник зарабатывает 15 миллионов евро за сезон. Возможно, он согласится на половину от этой суммы.

Вероятно, что Бэйл может завершить профессиональную карьеру футболиста после чемпионата Европы. Он обсуждал этот вариант со своей семьей.

Как вы думаете, куда перейдет Бэйл в следующем сезоне? Или завершит карьеру? Пишите ваше мнение в комментариях!